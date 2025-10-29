https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864045094.html

Всемирный банк предупредил о возможном росте цен на нефть

Всемирный банк предупредил о возможном росте цен на нефть - 29.10.2025, ПРАЙМ

Всемирный банк предупредил о возможном росте цен на нефть

Нефтяной рынок остается чувствительным к геополитике, при этом санкции, аналогичные американским ограничениям против России, могут разогнать цены на "черное... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T18:04+0300

2025-10-29T18:04+0300

2025-10-29T18:04+0300

нефть

сша

китай

всемирный банк

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/10/863590240_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_77b05cd73cc299eaab660fd7db4ae7d4.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Нефтяной рынок остается чувствительным к геополитике, при этом санкции, аналогичные американским ограничениям против России, могут разогнать цены на "черное золото" в мире, говорится в отчете Всемирного банка. "Рынки нефти и драгоценных металлов, в частности, остаются чувствительными к геополитическим событиям, включая конфликты и атаки на нефтяную инфраструктуру. Влияние дополнительных санкций, таких как недавно объявленные санкции США против российских нефтяных компаний, на рынок может привести к росту цен на нефть выше базового прогноза", - считают в организации. Сейчас Всемирный банк ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent составит 68 долларов США за баррель в 2025 году против 81 доллара за баррель в 2024 году, а в следующем году и вовсе 60 долларов. Прогноз цен на нефть предполагает дальнейшее замедление роста потребления нефти, в том числе на фоне слабого роста спроса в Китае, продолжающегося быстрого внедрения электромобилей и гибридных автомобилей, а также дальнейшего увеличения предложения нефти в мире. По оценке Всемирного банка, избыточное предложение на мировом рынке нефти значительно увеличилось в 2025 году и, как ожидается, в следующем году вырастет на 65% по сравнению с последним максимумом в 2020 году.

https://1prime.ru/20251029/yuan-864044058.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, китай, всемирный банк, мировая экономика