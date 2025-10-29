Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
29.10.2025
Эксперт рассказала о спаде цен на кремний в мире
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Дешевый импорт кремния из Китая вызвал спад цен на него в мире, а сильнее всего его стоимость снизилась там, где нет заградительных пошлин, в частности, в странах Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Японии, следует из слов управляющего партнера "S+Консалтинг" Елены Лазько для РИА Новости. "Сегодня производители металлического кремния по всему миру испытывают давление со стороны дешевого импорта из КНР. Это касается, прежде всего, незащищенных заградительными пошлинами стран - рынков Евросоюза (ЕС), Евразийского союза (ЕАЭС) и Японии", - рассказала она. "В результате в США (при наличии защитных пошлин) цена в 2025 году упала на 25% (до 3 тысяч долларов за тонну) по сравнению с 2023 годом, в Евросоюзе - на 20%, до 2,3 тысячи долларов за тонну. В Японии - обвал почти на 45%, до 1,35 тысячи", - уточнила она. По словам эксперта, в прошлом году на Китай пришлось 84% всего мирового выпуска кремния - это 4,6 миллиона тонн. А экспорт из страны в 690 тысяч тонн приблизился к объему всего мирового производства вне Китая - 900 тысяч тонн. "В Европе простаивает около трети всех мощностей, мощности производителей в ЕАЭС также загружены не оптимально", - подчеркнула она. При этом и в самом Китае внутренний спрос на кремний упал - в основном из-за сокращения производства солнечных панелей, что вызвало острый кризис перепроизводства, обращает внимание эксперт. "Но несмотря на падение цен ниже себестоимости китайские производители, при поддержке правительства, стали наращивать экспорт дешевого кремния. Это бьет по производителям во многих странах мира. Ситуацию усугубляют увеличивающиеся складские запасы в Китае", - заключает Лазько. Кремний - вид полезных ископаемых, который применяется в металлургии для производства сплавов, а также для изготовления полупроводников и солнечных панелей. В кристаллическом виде это полуметалл, или металлоид - химический элемент, по своим свойствам занимающий промежуточное положение между металлами и неметаллами.
05:15 29.10.2025
 
Эксперт рассказала о спаде цен на кремний в мире

Эксперт Лазько: дешевый импорт кремния из Китая вызвал спад цен в мире

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Дешевый импорт кремния из Китая вызвал спад цен на него в мире, а сильнее всего его стоимость снизилась там, где нет заградительных пошлин, в частности, в странах Евросоюза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Японии, следует из слов управляющего партнера "S+Консалтинг" Елены Лазько для РИА Новости.
"Сегодня производители металлического кремния по всему миру испытывают давление со стороны дешевого импорта из КНР. Это касается, прежде всего, незащищенных заградительными пошлинами стран - рынков Евросоюза (ЕС), Евразийского союза (ЕАЭС) и Японии", - рассказала она.
"В результате в США (при наличии защитных пошлин) цена в 2025 году упала на 25% (до 3 тысяч долларов за тонну) по сравнению с 2023 годом, в Евросоюзе - на 20%, до 2,3 тысячи долларов за тонну. В Японии - обвал почти на 45%, до 1,35 тысячи", - уточнила она.
По словам эксперта, в прошлом году на Китай пришлось 84% всего мирового выпуска кремния - это 4,6 миллиона тонн. А экспорт из страны в 690 тысяч тонн приблизился к объему всего мирового производства вне Китая - 900 тысяч тонн.
"В Европе простаивает около трети всех мощностей, мощности производителей в ЕАЭС также загружены не оптимально", - подчеркнула она.
При этом и в самом Китае внутренний спрос на кремний упал - в основном из-за сокращения производства солнечных панелей, что вызвало острый кризис перепроизводства, обращает внимание эксперт.
"Но несмотря на падение цен ниже себестоимости китайские производители, при поддержке правительства, стали наращивать экспорт дешевого кремния. Это бьет по производителям во многих странах мира. Ситуацию усугубляют увеличивающиеся складские запасы в Китае", - заключает Лазько.
Кремний - вид полезных ископаемых, который применяется в металлургии для производства сплавов, а также для изготовления полупроводников и солнечных панелей. В кристаллическом виде это полуметалл, или металлоид - химический элемент, по своим свойствам занимающий промежуточное положение между металлами и неметаллами.
 
