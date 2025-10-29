https://1prime.ru/20251029/kamchatka-864038048.html
Путин отметил роль Камчатки в рыбной отрасли
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Камчатку ключевым регионом по добыче рыбы. Путин в среду провел совещание с членами правительства, главной темой которого стало развитие рыбной отрасли в России. "У нас Камчатка - один из ключевых регионов по добыче рыбы. И это важнейшая отрасль экономики региона", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
