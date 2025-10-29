Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил роль Камчатки в рыбной отрасли
Президент РФ Владимир Путин назвал Камчатку ключевым регионом по добыче рыбы. | 29.10.2025, ПРАЙМ
нефть
россия
рф
камчатка
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853067646_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_856b84f472757d328b7a8349d44bf482.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Камчатку ключевым регионом по добыче рыбы. Путин в среду провел совещание с членами правительства, главной темой которого стало развитие рыбной отрасли в России. "У нас Камчатка - один из ключевых регионов по добыче рыбы. И это важнейшая отрасль экономики региона", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
рф
камчатка
нефть, россия, рф, камчатка, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, РФ, КАМЧАТКА, Владимир Путин
14:03 29.10.2025
 
Путин отметил роль Камчатки в рыбной отрасли

Путин назвал Камчатку ключевым регионом по добыче рыбы

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛов минтая
Лов минтая - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Лов минтая. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал Камчатку ключевым регионом по добыче рыбы.
Путин в среду провел совещание с членами правительства, главной темой которого стало развитие рыбной отрасли в России.
"У нас Камчатка - один из ключевых регионов по добыче рыбы. И это важнейшая отрасль экономики региона", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
НефтьРОССИЯРФКАМЧАТКАВладимир Путин
 
 
