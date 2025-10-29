https://1prime.ru/20251029/miroshnik-864028705.html

Мирошник заявил, что раньше не думал, что конфликт с Украиной возможен

Мирошник заявил, что раньше не думал, что конфликт с Украиной возможен - 29.10.2025, ПРАЙМ

Мирошник заявил, что раньше не думал, что конфликт с Украиной возможен

29.10.2025

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен. "Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое может произойти. Не мог. Тогда казалось, что как бы ни развивались события, все равно должен победить инстинкт самосохранения, и что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия", - сказал Мирошник агентству. Он вспомнил о трагедии 2 июня 2014 года, когда украинская авиация нанесла ракетный удар по центру Луганска, в результате которого погибли восемь человек. "Второго июня я был на площади в Луганске. Я видел штурмовик, который долго-долго летал, а потом выпустил обойму. Там была просека через весь центр, а рядом и детская площадка, гуляющие люди. Там они и погибли", - рассказал посол. Мирошник добавил, что люди, проживающие все эти годы в конфликте, верят, что все скоро закончится. "Каждый из них верит, что через месяц, к новому году все закончится. Прислушиваются к каждому слову политиков. Вы не представляете, насколько внимательно слушают люди, живущие в Донецке и Луганске, президента Путина. Они вслушиваются в каждое его слово, ищут там ответ на свои чаяния", - заключил он.

