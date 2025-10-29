Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251029/neft-864038522.html
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее - 29.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее, в ожидании статистики по запасам в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T14:38+0300
2025-10-29T14:38+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее, в ожидании статистики по запасам в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,47% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,13 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 60,47 доллара. Стоимость нефти несколько стабилизируется после снижения во вторник более чем на 1,5%. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 24 октября коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 0,4 миллиона баррелей после уменьшения на 1 миллион неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 4 миллиона баррелей. Вместе с этим рынки ждут решения Федрезерва по монетарной политике позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор снизит ключевую ставку до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25% годовых. Некоторый оптимизм поддерживают и ожидания по торговле. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Торговая договоренность позитивно отразилась бы на ожиданиях по экономике и нефтяному спросу.
https://1prime.ru/20251029/indiya-864037030.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, федрезерв
Энергетика, Нефть, Рынок, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Федрезерв
14:38 29.10.2025
 
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее

Мировые цены на нефть растут на ожидании статистики по запасам в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее, в ожидании статистики по запасам в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,47% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,13 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 60,47 доллара.
Стоимость нефти несколько стабилизируется после снижения во вторник более чем на 1,5%.
Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 24 октября коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 0,4 миллиона баррелей после уменьшения на 1 миллион неделей ранее.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 4 миллиона баррелей.
Вместе с этим рынки ждут решения Федрезерва по монетарной политике позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор снизит ключевую ставку до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25% годовых.
Некоторый оптимизм поддерживают и ожидания по торговле. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Торговая договоренность позитивно отразилась бы на ожиданиях по экономике и нефтяному спросу.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Госкорпорация в Индии не планирует останавливать закупки российской нефти
13:19
 
ЭнергетикаНефтьРынокСШАКИТАЙДональд ТрампСи ЦзиньпинФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала