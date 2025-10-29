https://1prime.ru/20251029/neft-864038522.html

Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее

Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее - 29.10.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее

Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее, в ожидании статистики по запасам в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США... | 29.10.2025, ПРАЙМ

энергетика

нефть

рынок

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

федрезерв

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее, в ожидании статистики по запасам в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,47% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,13 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 60,47 доллара. Стоимость нефти несколько стабилизируется после снижения во вторник более чем на 1,5%. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 24 октября коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 0,4 миллиона баррелей после уменьшения на 1 миллион неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 4 миллиона баррелей. Вместе с этим рынки ждут решения Федрезерва по монетарной политике позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор снизит ключевую ставку до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25% годовых. Некоторый оптимизм поддерживают и ожидания по торговле. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Торговая договоренность позитивно отразилась бы на ожиданиях по экономике и нефтяному спросу.

сша

китай

2025

Новости

ru-RU

нефть, рынок, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, федрезерв