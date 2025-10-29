https://1prime.ru/20251029/neft-864038522.html
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее - 29.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее, в ожидании статистики по запасам в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T14:38+0300
2025-10-29T14:38+0300
2025-10-29T14:38+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее, в ожидании статистики по запасам в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,47% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,13 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 60,47 доллара. Стоимость нефти несколько стабилизируется после снижения во вторник более чем на 1,5%. Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США о запасах в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 24 октября коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 0,4 миллиона баррелей после уменьшения на 1 миллион неделей ранее. В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 4 миллиона баррелей. Вместе с этим рынки ждут решения Федрезерва по монетарной политике позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор снизит ключевую ставку до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25% годовых. Некоторый оптимизм поддерживают и ожидания по торговле. Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Торговая договоренность позитивно отразилась бы на ожиданиях по экономике и нефтяному спросу.
https://1prime.ru/20251029/indiya-864037030.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, федрезерв
Энергетика, Нефть, Рынок, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Федрезерв
Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее
Мировые цены на нефть растут на ожидании статистики по запасам в США
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем увеличиваются после снижения ранее, в ожидании статистики по запасам в США и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.33 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,47% относительно уровня предыдущего закрытия, до 64,13 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до 60,47 доллара.
Стоимость нефти несколько стабилизируется после снижения во вторник более чем на 1,5%.
Позднее в среду будет опубликована статистика минэнерго США
о запасах в стране. Аналитики полагают, что за неделю по 24 октября коммерческие запасы нефти в Штатах сократились на 0,4 миллиона баррелей после уменьшения на 1 миллион неделей ранее.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 4 миллиона баррелей.
Вместе с этим рынки ждут решения Федрезерва
по монетарной политике позднее в среду. Аналитики полагают, что регулятор снизит ключевую ставку до 3,75-4% с текущей отметки в 4-4,25% годовых.
Некоторый оптимизм поддерживают и ожидания по торговле. Американский президент Дональд Трамп
ранее заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем
по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином
. Торговая договоренность позитивно отразилась бы на ожиданиях по экономике и нефтяному спросу.
Госкорпорация в Индии не планирует останавливать закупки российской нефти