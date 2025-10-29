https://1prime.ru/20251029/primore-864028218.html

В Приморье повысили коэффициент для расчета патента для мигрантов

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Депутаты заксобрания Приморья на очередном заседании в среду утвердили повышение коэффициента для расчета патента для мигрантов, ежемесячный авансовый платеж по нему с 2026 года увеличится до 13,8 тысячи рублей, сообщает краевой парламент. "По предложению правительства Приморского края показатель, использующийся при расчете стоимости патента, который мигранты получают для трудоустройства, увеличен на 0,28 пункта – с действующего сейчас значения 3,78 до 4,06… Ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении. Отмечается, что за счет налоговых отчислений трудовых мигрантов в следующем году в краевой бюджет поступит не менее 1,9 миллиарда рублей. По данным заксобрания, в 2024 году иностранцы оформили в Приморье 26,9 тысячи патентов, в бюджет региона поступило почти 2 миллиарда рублей. За первую половину 2025 года оформлено 17,6 тысячи патентов, а поступления в краевой бюджет от налогов иностранных работников превысили 1,2 миллиарда рублей.

