В Приморье повысили коэффициент для расчета патента для мигрантов - 29.10.2025
В Приморье повысили коэффициент для расчета патента для мигрантов
2025-10-29T04:12+0300
2025-10-29T04:45+0300
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Депутаты заксобрания Приморья на очередном заседании в среду утвердили повышение коэффициента для расчета патента для мигрантов, ежемесячный авансовый платеж по нему с 2026 года увеличится до 13,8 тысячи рублей, сообщает краевой парламент. "По предложению правительства Приморского края показатель, использующийся при расчете стоимости патента, который мигранты получают для трудоустройства, увеличен на 0,28 пункта – с действующего сейчас значения 3,78 до 4,06… Ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении. Отмечается, что за счет налоговых отчислений трудовых мигрантов в следующем году в краевой бюджет поступит не менее 1,9 миллиарда рублей. По данным заксобрания, в 2024 году иностранцы оформили в Приморье 26,9 тысячи патентов, в бюджет региона поступило почти 2 миллиарда рублей. За первую половину 2025 года оформлено 17,6 тысячи патентов, а поступления в краевой бюджет от налогов иностранных работников превысили 1,2 миллиарда рублей.
04:12 29.10.2025 (обновлено: 04:45 29.10.2025)
 
В Приморье повысили коэффициент для расчета патента для мигрантов

В Приморье цена патента для мигрантов вырастет до 13,8 тысячи рублей

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Депутаты заксобрания Приморья на очередном заседании в среду утвердили повышение коэффициента для расчета патента для мигрантов, ежемесячный авансовый платеж по нему с 2026 года увеличится до 13,8 тысячи рублей, сообщает краевой парламент.
"По предложению правительства Приморского края показатель, использующийся при расчете стоимости патента, который мигранты получают для трудоустройства, увеличен на 0,28 пункта – с действующего сейчас значения 3,78 до 4,06… Ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за счет налоговых отчислений трудовых мигрантов в следующем году в краевой бюджет поступит не менее 1,9 миллиарда рублей.
По данным заксобрания, в 2024 году иностранцы оформили в Приморье 26,9 тысячи патентов, в бюджет региона поступило почти 2 миллиарда рублей. За первую половину 2025 года оформлено 17,6 тысячи патентов, а поступления в краевой бюджет от налогов иностранных работников превысили 1,2 миллиарда рублей.
 
