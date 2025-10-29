В Приморье запретили продавать топливо детям до 16 лет

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251029/primore-864031037.html
бизнес
общество
приморье
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Депутаты Приморья на фоне роста числа ДТП с подростками на мопедах приняли закон, запрещающий продавать топливо детям в возрасте до 16 лет, сообщает краевой парламент. "Краевые законодатели приняли во втором и третьем чтениях проект закона "Об ограничении продажи горюче-смазочных материалов на территории Приморского края". Законопроект вводит на территории Приморского края запрет на продажу ГСМ лицам, не достигшим 16 лет", - говорится в сообщении. Также документ обязывает работников АЗС, продающих топливо, потребовать у покупателя топлива документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст, если в нем есть сомнения. Если документ не предъявляют, то в продаже ГСМ нужно отказать. Нарушение запрета на продажу топлива влечет за собой административную ответственность. Ограничения начнут действовать в Приморье с 1 марта 2026 года. Инициатива была разработана в связи с ростом числа ДТП с мопедами и скутерами, за рулем которых были подростки. "Каждый житель края может видеть в населенных пунктах группы подростков, которые, не имея прав на управление транспортными средствами, в разное время суток выезжают на проезжую часть на мопедах зачастую без регистрационных знаков… Поведение несовершеннолетних водителей на дорогах становится опасным для добросовестных участников дорожного движения", - приводится комментарий председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан заксобрания Приморья Игоря Чемериса.
приморье
приморский край
бизнес, общество , приморье, приморский край
Бизнес, Общество , Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
06:43 29.10.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Депутаты Приморья на фоне роста числа ДТП с подростками на мопедах приняли закон, запрещающий продавать топливо детям в возрасте до 16 лет, сообщает краевой парламент.
"Краевые законодатели приняли во втором и третьем чтениях проект закона "Об ограничении продажи горюче-смазочных материалов на территории Приморского края". Законопроект вводит на территории Приморского края запрет на продажу ГСМ лицам, не достигшим 16 лет", - говорится в сообщении.
Также документ обязывает работников АЗС, продающих топливо, потребовать у покупателя топлива документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст, если в нем есть сомнения. Если документ не предъявляют, то в продаже ГСМ нужно отказать.
Нарушение запрета на продажу топлива влечет за собой административную ответственность. Ограничения начнут действовать в Приморье с 1 марта 2026 года.
Инициатива была разработана в связи с ростом числа ДТП с мопедами и скутерами, за рулем которых были подростки.
"Каждый житель края может видеть в населенных пунктах группы подростков, которые, не имея прав на управление транспортными средствами, в разное время суток выезжают на проезжую часть на мопедах зачастую без регистрационных знаков… Поведение несовершеннолетних водителей на дорогах становится опасным для добросовестных участников дорожного движения", - приводится комментарий председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан заксобрания Приморья Игоря Чемериса.
 
