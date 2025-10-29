https://1prime.ru/20251029/primore-864031037.html

В Приморье запретили продавать топливо детям до 16 лет

В Приморье запретили продавать топливо детям до 16 лет - 29.10.2025, ПРАЙМ

В Приморье запретили продавать топливо детям до 16 лет

Депутаты Приморья на фоне роста числа ДТП с подростками на мопедах приняли закон, запрещающий продавать топливо детям в возрасте до 16 лет, сообщает краевой... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T06:43+0300

2025-10-29T06:43+0300

2025-10-29T06:43+0300

бизнес

общество

приморье

приморский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864031037.jpg?1761709420

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Депутаты Приморья на фоне роста числа ДТП с подростками на мопедах приняли закон, запрещающий продавать топливо детям в возрасте до 16 лет, сообщает краевой парламент. "Краевые законодатели приняли во втором и третьем чтениях проект закона "Об ограничении продажи горюче-смазочных материалов на территории Приморского края". Законопроект вводит на территории Приморского края запрет на продажу ГСМ лицам, не достигшим 16 лет", - говорится в сообщении. Также документ обязывает работников АЗС, продающих топливо, потребовать у покупателя топлива документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить возраст, если в нем есть сомнения. Если документ не предъявляют, то в продаже ГСМ нужно отказать. Нарушение запрета на продажу топлива влечет за собой административную ответственность. Ограничения начнут действовать в Приморье с 1 марта 2026 года. Инициатива была разработана в связи с ростом числа ДТП с мопедами и скутерами, за рулем которых были подростки. "Каждый житель края может видеть в населенных пунктах группы подростков, которые, не имея прав на управление транспортными средствами, в разное время суток выезжают на проезжую часть на мопедах зачастую без регистрационных знаков… Поведение несовершеннолетних водителей на дорогах становится опасным для добросовестных участников дорожного движения", - приводится комментарий председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан заксобрания Приморья Игоря Чемериса.

приморье

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , приморье, приморский край