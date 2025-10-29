https://1prime.ru/20251029/rossiya-864049980.html
"Она не готова". На Западе сделали дерзкое заявление о России
"Она не готова". На Западе сделали дерзкое заявление о России - 29.10.2025
"Она не готова". На Западе сделали дерзкое заявление о России
Россия не будет соглашаться на немедленное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк... | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия не будет соглашаться на немедленное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X."Готовность к окончательному мирному соглашению, которое американский лидер Дональд Трамп обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи", — отметил он.Эксперт добавил, что Россия не согласится на последнее, но "это не означает, что она не готова решать вопросы путем переговоров".Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что призывы к прекращению огня на Украине, которые звучат сейчас, являются очевидной попыткой выиграть время с точки зрения Владимира Зеленского. Он также отметил, что такие заявления вместо озвученной позиции президента США о долгосрочном урегулировании показывают, что Европа пытается "выкручивать руки" Вашингтону.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для долговременного решения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины.
