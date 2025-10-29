Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Она не готова". На Западе сделали дерзкое заявление о России - 29.10.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Она не готова". На Западе сделали дерзкое заявление о России
Россия не будет соглашаться на немедленное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк... | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия не будет соглашаться на немедленное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X."Готовность к окончательному мирному соглашению, которое американский лидер Дональд Трамп обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи", — отметил он.Эксперт добавил, что Россия не согласится на последнее, но "это не означает, что она не готова решать вопросы путем переговоров".Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что призывы к прекращению огня на Украине, которые звучат сейчас, являются очевидной попыткой выиграть время с точки зрения Владимира Зеленского. Он также отметил, что такие заявления вместо озвученной позиции президента США о долгосрочном урегулировании показывают, что Европа пытается "выкручивать руки" Вашингтону.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для долговременного решения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины.
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО "Град"
РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия не будет соглашаться на немедленное прекращение огня, предшествующее мирным переговорам, такое мнение выразил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в социальной сети X.
"Готовность к окончательному мирному соглашению, которое американский лидер Дональд Трамп обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, и согласие на безоговорочное прекращение огня — это две совершенно разные вещи", — отметил он.
Эксперт добавил, что Россия не согласится на последнее, но "это не означает, что она не готова решать вопросы путем переговоров".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркнул, что призывы к прекращению огня на Украине, которые звучат сейчас, являются очевидной попыткой выиграть время с точки зрения Владимира Зеленского. Он также отметил, что такие заявления вместо озвученной позиции президента США о долгосрочном урегулировании показывают, что Европа пытается "выкручивать руки" Вашингтону.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для долговременного решения украинского кризиса необходимо устранить его коренные причины.
