На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России
На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России - 29.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России
29.10.2025
МОСКВА, 29 октября — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы продолжают наступать , а Запад в ответ способен лишь затягивать конфликт, заявил в эфире на YouTube-канале Джон Миршаймер, американский политолог и профессор Чикагского университета ."Россия не собирается завоевать всю Украину, но она уже на марше. <…> Но что может сделать Запад? Все уже опробовано. <…> И Tomahawk, как заявил (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и как знают эксперты, не изменят ситуацию. Тем более, если русские побеждают, то эскалация со стороны Запада не имеет особого значения. А они побеждают, поэтому непонятно, что будут делать европейцы. Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских", — сказал политолог.Он также подчеркнул, что политики в СШВ и Евросоюзе называют устаревшие крылатые ракеты Tomahawk волшебным оружием, что говорит об их оторванности от реальной ситуации на поле боя.По информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительные потери, включая до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые поддерживали работу оборонных предприятий Украины, по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских сил, по цехам, местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 158 районах.
