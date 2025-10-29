Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251029/svo-864029697.html
На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России
На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России - 29.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России
Российские вооруженные силы продолжают наступать , а Запад в ответ способен лишь затягивать конфликт, заявил в эфире на YouTube-канале Джон Миршаймер,... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T05:27+0300
2025-10-29T05:27+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
украина
запад
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_0:124:2401:1474_1920x0_80_0_0_7c8bb4e8b7059072a3b9cabd119eec34.jpg
МОСКВА, 29 октября — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы продолжают наступать , а Запад в ответ способен лишь затягивать конфликт, заявил в эфире на YouTube-канале Джон Миршаймер, американский политолог и профессор Чикагского университета ."Россия не собирается завоевать всю Украину, но она уже на марше. &lt;…&gt; Но что может сделать Запад? Все уже опробовано. &lt;…&gt; И Tomahawk, как заявил (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и как знают эксперты, не изменят ситуацию. Тем более, если русские побеждают, то эскалация со стороны Запада не имеет особого значения. А они побеждают, поэтому непонятно, что будут делать европейцы. Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских", — сказал политолог.Он также подчеркнул, что политики в СШВ и Евросоюзе называют устаревшие крылатые ракеты Tomahawk волшебным оружием, что говорит об их оторванности от реальной ситуации на поле боя.По информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительные потери, включая до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые поддерживали работу оборонных предприятий Украины, по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских сил, по цехам, местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 158 районах.
https://1prime.ru/20251022/economist-863806138.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/22/828412261_134:0:2265:1598_1920x0_80_0_0_e709a88d7ae91baaacc656e1fb8013eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, украина, запад, ес, россия
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС, РОССИЯ
05:27 29.10.2025
 
На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России

Политолог Миршаймер: Запад способен ответить России лишь затягиванием конфликта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 октября — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы продолжают наступать , а Запад в ответ способен лишь затягивать конфликт, заявил в эфире на YouTube-канале Джон Миршаймер, американский политолог и профессор Чикагского университета .
"Россия не собирается завоевать всю Украину, но она уже на марше. <…> Но что может сделать Запад? Все уже опробовано. <…> И Tomahawk, как заявил (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и как знают эксперты, не изменят ситуацию. Тем более, если русские побеждают, то эскалация со стороны Запада не имеет особого значения. А они побеждают, поэтому непонятно, что будут делать европейцы. Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских", — сказал политолог.
Он также подчеркнул, что политики в СШВ и Евросоюзе называют устаревшие крылатые ракеты Tomahawk волшебным оружием, что говорит об их оторванности от реальной ситуации на поле боя.
По информации Министерства обороны, за минувшие сутки украинские силы понесли значительные потери, включая до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые поддерживали работу оборонных предприятий Украины, по военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой украинских сил, по цехам, местам хранения и запуска дронов и пунктам временной дислокации украинских формирований в 158 районах.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В Европе смиряются с недолговечностью поставок оружия из США, пишут СМИ
22 октября, 14:40
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеУКРАИНАЗАПАДЕСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала