МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украина не сможет продержаться до весны 2026 года без финансовой помощи от западных стран, заявил колумнист The Times Роджер Бойес. "С приближением зимы становится всё более вероятным, что нынешняя линия обороны Владимира Зеленского станет последней. Средства на вооружение, здравоохранение и энергетическую инфраструктуру Украины истощаются. Интерес Запада к продолжению конфликта снижается. Вопрос обороны Киева уже не рассматривается как стратегический приоритет", — говорится в публикации. Журналист предположил, что ситуация в Киеве могла бы стабилизироваться при условии получения средств с замороженных российских активов. Однако, как отмечается, перспектива реализации этого плана остаётся неопределённой, поскольку Бельгия сопротивляется из-за опасений подрыва доверия к своей финансовой системе. Ситуация с замороженными средствами После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семёрки" заморозили порядка 300 миллиардов евро из валютных резервов России, причём более 200 миллиардов из них находятся в ЕС, в основном на счетах в клиринговой системе Euroclear. В четверг на саммите страны ЕС не смогли согласовать предложение Еврокомиссии об использовании активов для нужд Киева. Как следует из письменных выводов встречи, этот вопрос планируется рассмотреть на следующем заседании. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что все страны ЕС должны участвовать в распределении рисков в случае использования этих средств. Он подчеркнул, что Евросоюзу следует готовиться к возможным искам от западных компаний, которые могут потерять свои активы в России в данной ситуации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии, выразил удивление тем, что в Европе, несмотря на общую военную риторику, звучат такие здравые мнения.

