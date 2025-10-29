В аэропорту Владикавказа отменили план "Ковер"

https://1prime.ru/20251029/vladikavkaz-864030953.html
План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, опасность атаки БПЛА отменена, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. План "Ковер" в аэропорту Владикавказа снят, опасность атаки БПЛА отменена, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"Отбой беспилотной опасности. Отменен также режим "Ковер" в аэропорту "Владикавказ", - написал он.
