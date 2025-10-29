https://1prime.ru/20251029/vsu-864050140.html
"Грозит коллапс". В ФРГ предупредили ВСУ, что их ждет зимой
"Грозит коллапс". В ФРГ предупредили ВСУ, что их ждет зимой
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ВСУ этой зимой столкнутся с сильным похолоданием, пишет Bild, комментируя критическую ситуацию с энергетикой на Украине. "Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой", — отметило издание со ссылкой на украинские источники. Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что зимой страна не сможет избежать перебоев в снабжении газом и электроэнергией. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска систематически наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности, военным штабам и объектам связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
