"Грозит коллапс". В ФРГ предупредили ВСУ, что их ждет зимой - 29.10.2025
"Грозит коллапс". В ФРГ предупредили ВСУ, что их ждет зимой
"Грозит коллапс". В ФРГ предупредили ВСУ, что их ждет зимой - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Грозит коллапс". В ФРГ предупредили ВСУ, что их ждет зимой
ВСУ этой зимой столкнутся с сильным похолоданием, пишет Bild, комментируя критическую ситуацию с энергетикой на Украине. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T23:03+0300
2025-10-29T23:03+0300
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ВСУ этой зимой столкнутся с сильным похолоданием, пишет Bild, комментируя критическую ситуацию с энергетикой на Украине. "Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой", — отметило издание со ссылкой на украинские источники. Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что зимой страна не сможет избежать перебоев в снабжении газом и электроэнергией. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска систематически наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности, военным штабам и объектам связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ВСУ
23:03 29.10.2025
 
"Грозит коллапс". В ФРГ предупредили ВСУ, что их ждет зимой

Bild: украинским военнослужащим грозит крайне суровая зима

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. ВСУ этой зимой столкнутся с сильным похолоданием, пишет Bild, комментируя критическую ситуацию с энергетикой на Украине.
"Коллапс энергосистемы грозит Украине катастрофическим похолоданием. Предстоящая зима будет самой суровой", — отметило издание со ссылкой на украинские источники.
Ранее бывший министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что зимой страна не сможет избежать перебоев в снабжении газом и электроэнергией.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска систематически наносят удары по местам дислокации личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности, военным штабам и объектам связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
