Курс юаня на Мосбирже перешел к повышению

Курс китайской валюты к рублю в среду вернулся к умеренному повышению после утреннего снижения, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду вернулся к умеренному повышению после утреннего снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,2 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,23 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,138 против 7,099 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,52 рубля. Рубль в боковике Юань на Мосбирже в среду колеблется разнонаправленно в рамках спокойной сессии. Снижение с утра китайской валюты сменилось днем ее умеренным повышением. "В целом же рубль продолжает получать локальную поддержку благодаря налоговому периоду, сопровождающемуся ростом продажи иностранной валюты экспортерами. При этом сокращение валютного предложения от сужающегося экспорта пока компенсируется увеличением расчетов в рублях в сфере внешней торговли. Дополнительным фактором укрепления нацвалюты стало ужесточение риторики ЦБ, который повысил прогноз по средней процентной ставке на следующий год", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,20% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.19 мск повышалась на 0,6%, до 64,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 98,9 пункта. Прогнозы По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 79-81 рубль, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно. Рубль корректирует свое положение, а в целом курс будет малоподвижен до конца основного торгового дня, считает Попова из ИК "Риком-траст". "Мы прогнозируем, что внебиржевой курс доллара будет находиться в диапазоне 79-80 рублей, курс евро: 92,2-92,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже составит 11,15-11,2 рубля", - добавляет она.

