Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже перешел к повышению - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20251029/yuan-864043271.html
Курс юаня на Мосбирже перешел к повышению
Курс юаня на Мосбирже перешел к повышению - 29.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже перешел к повышению
Курс китайской валюты к рублю в среду вернулся к умеренному повышению после утреннего снижения, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T17:30+0300
2025-10-29T17:30+0300
китайский юань
рынок
рф
сша
владимир чернов
риком-траст
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c22e7b50306132b77057a2f4f82e8a2.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду вернулся к умеренному повышению после утреннего снижения, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,2 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,23 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,138 против 7,099 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,52 рубля. Рубль в боковике Юань на Мосбирже в среду колеблется разнонаправленно в рамках спокойной сессии. Снижение с утра китайской валюты сменилось днем ее умеренным повышением. "В целом же рубль продолжает получать локальную поддержку благодаря налоговому периоду, сопровождающемуся ростом продажи иностранной валюты экспортерами. При этом сокращение валютного предложения от сужающегося экспорта пока компенсируется увеличением расчетов в рублях в сфере внешней торговли. Дополнительным фактором укрепления нацвалюты стало ужесточение риторики ЦБ, который повысил прогноз по средней процентной ставке на следующий год", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,20% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.19 мск повышалась на 0,6%, до 64,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 98,9 пункта. Прогнозы По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 79-81 рубль, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно. Рубль корректирует свое положение, а в целом курс будет малоподвижен до конца основного торгового дня, считает Попова из ИК "Риком-траст". "Мы прогнозируем, что внебиржевой курс доллара будет находиться в диапазоне 79-80 рублей, курс евро: 92,2-92,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже составит 11,15-11,2 рубля", - добавляет она.
https://1prime.ru/20251029/dollar-864036761.html
https://1prime.ru/20251029/dmitriev-864039238.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63cd9f50f9af2a7bdf4613d3ef9e7162.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, рф, сша, владимир чернов, риком-траст
Китайский юань, Рынок, РФ, США, Владимир Чернов, РИКОМ-ТРАСТ
17:30 29.10.2025
 
Курс юаня на Мосбирже перешел к повышению

Курс юаня на Мосбирже перешел к повышению в рамках спокойной сессии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты китайских юаней
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Банкноты китайских юаней. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду вернулся к умеренному повышению после утреннего снижения, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.17 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,2 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,23 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,94 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,138 против 7,099 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,5%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,52 рубля.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Доллар дорожает к мировым валютам
12:40

Рубль в боковике

Юань на Мосбирже в среду колеблется разнонаправленно в рамках спокойной сессии. Снижение с утра китайской валюты сменилось днем ее умеренным повышением.
"В целом же рубль продолжает получать локальную поддержку благодаря налоговому периоду, сопровождающемуся ростом продажи иностранной валюты экспортерами. При этом сокращение валютного предложения от сужающегося экспорта пока компенсируется увеличением расчетов в рублях в сфере внешней торговли. Дополнительным фактором укрепления нацвалюты стало ужесточение риторики ЦБ, который повысил прогноз по средней процентной ставке на следующий год", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,09% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,20% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.19 мск повышалась на 0,6%, до 64,2 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,2%, до 98,9 пункта.

Прогнозы

По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение текущей сессии следующие: 79-81 рубль, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля соответственно.
Рубль корректирует свое положение, а в целом курс будет малоподвижен до конца основного торгового дня, считает Попова из ИК "Риком-траст". "Мы прогнозируем, что внебиржевой курс доллара будет находиться в диапазоне 79-80 рублей, курс евро: 92,2-92,7 рубля. Курс юаня на Мосбирже составит 11,15-11,2 рубля", - добавляет она.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Дмитриев рассказал, к чему приведут санкции на российскую нефть
15:35
 
Китайский юаньРынокРФСШАВладимир ЧерновРИКОМ-ТРАСТ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала