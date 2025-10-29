Официальный курс юаня на четверг снизился до 11,17 рубля

https://1prime.ru/20251029/yuan-864044058.html
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 2,14 копейки, до 11,1707 рубля, доллара - на 34,59 копейки, до 79,4715 рубля, евро - на 69,29 копейки, до 92,2466 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
