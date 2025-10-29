https://1prime.ru/20251029/zelenskiy-864044964.html

На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского

На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского - 29.10.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского

Британский дипломат Иан Прауд в социальной сети Х заявил, что Владимир Зеленский не стремится разрешить конфликт на Украине из-за желания извлечь финансовую... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T18:03+0300

2025-10-29T18:03+0300

2025-10-29T18:03+0300

спецоперация на украине

украина

запад

владимир зеленский

всу

сбу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Британский дипломат Иан Прауд в социальной сети Х заявил, что Владимир Зеленский не стремится разрешить конфликт на Украине из-за желания извлечь финансовую выгоду от западных стран. "Говоря о коррупции, единственным отличием Зеленского от предыдущих украинских президентов является наличие значительного денежного резерва, доступного его коррумпированным приближенным. Этот резерв сформировался благодаря крупным поступлениям от западных налогоплательщиков. Война на Украине стала крупным бизнесом. Какой смысл её останавливать?" — написал он. В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждал, что Зеленский украл больше всех предшествующих украинских лидеров. По его словам, офис главы киевского режима ежемесячно получает десятки миллионов долларов с каждой госструктуры: только с Одесской области собирается 10-15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК составляют от двух до четырех миллиардов в год. В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что коррупция на Украине процветает. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который оказался в центре скандала с закупками одежды для ВСУ. 19 января СБУ объявила о задержании офицера ВСУ и директора компании — поставщика оборонной продукции по подозрению в коррупции.

https://1prime.ru/20251029/panika-864044694.html

https://1prime.ru/20251028/zelenskiy-864011358.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, владимир зеленский, всу, сбу