На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского - 29.10.2025
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Британский дипломат Иан Прауд в социальной сети Х заявил, что Владимир Зеленский не стремится разрешить конфликт на Украине из-за желания извлечь финансовую... | 29.10.2025
2025-10-29T18:03+0300
2025-10-29T18:03+0300
спецоперация на украине
украина
запад
владимир зеленский
всу
сбу
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Британский дипломат Иан Прауд в социальной сети Х заявил, что Владимир Зеленский не стремится разрешить конфликт на Украине из-за желания извлечь финансовую выгоду от западных стран. "Говоря о коррупции, единственным отличием Зеленского от предыдущих украинских президентов является наличие значительного денежного резерва, доступного его коррумпированным приближенным. Этот резерв сформировался благодаря крупным поступлениям от западных налогоплательщиков. Война на Украине стала крупным бизнесом. Какой смысл её останавливать?" — написал он. В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждал, что Зеленский украл больше всех предшествующих украинских лидеров. По его словам, офис главы киевского режима ежемесячно получает десятки миллионов долларов с каждой госструктуры: только с Одесской области собирается 10-15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК составляют от двух до четырех миллиардов в год. В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что коррупция на Украине процветает. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который оказался в центре скандала с закупками одежды для ВСУ. 19 января СБУ объявила о задержании офицера ВСУ и директора компании — поставщика оборонной продукции по подозрению в коррупции.
украина, запад, владимир зеленский, всу, сбу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, ВСУ, СБУ
18:03 29.10.2025
 
На Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского

Прауд назвал личное обогащение мотивом Зеленского продолжать конфликт на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Британский дипломат Иан Прауд в социальной сети Х заявил, что Владимир Зеленский не стремится разрешить конфликт на Украине из-за желания извлечь финансовую выгоду от западных стран.
"Говоря о коррупции, единственным отличием Зеленского от предыдущих украинских президентов является наличие значительного денежного резерва, доступного его коррумпированным приближенным. Этот резерв сформировался благодаря крупным поступлениям от западных налогоплательщиков. Война на Украине стала крупным бизнесом. Какой смысл её останавливать?" — написал он.
На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России
17:53
На Западе рассказали о панике ВСУ из-за тактики ВС России
17:53
В прошлом году депутат Верховной рады Артем Дмитрук утверждал, что Зеленский украл больше всех предшествующих украинских лидеров. По его словам, офис главы киевского режима ежемесячно получает десятки миллионов долларов с каждой госструктуры: только с Одесской области собирается 10-15 миллионов долларов в месяц, а доходы с ТЦК составляют от двух до четырех миллиардов в год.
В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский признал, что коррупция на Украине процветает. В январе заместитель министра обороны Виталий Половенко сообщил, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который оказался в центре скандала с закупками одежды для ВСУ. 19 января СБУ объявила о задержании офицера ВСУ и директора компании — поставщика оборонной продукции по подозрению в коррупции.
Такер Карлсон - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Карлсон сделал необычное заявление о Зеленском
Вчера, 12:18
 
Спецоперация на Украине УКРАИНА ЗАПАД Владимир Зеленский ВСУ СБУ
 
 
