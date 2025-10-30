https://1prime.ru/20251030/dollar-864054539.html

На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров

На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров - 30.10.2025, ПРАЙМ

На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров

Россия достигла уровня Великобритании, заняв четвертое место в рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, как сообщает исследовательская... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T05:32+0300

2025-10-30T05:32+0300

2025-10-30T05:39+0300

мировая экономика

россия

великобритания

запад

владимир потанин

норникель

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россия достигла уровня Великобритании, заняв четвертое место в рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, как сообщает исследовательская компания Altrata. По данным организации, в 2024 году количество долларовых миллиардеров в России выросло на 8,5%, что позволило стране разделить четвертое место с Великобританией. В России стало на 128 долларовых миллиардеров больше. В июле РИА Новости, основываясь на рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), выяснило, что общее состояние самых богатых предпринимателей России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Особенно выделился один из ключевых совладельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, чьё состояние увеличилось на 3,83 миллиарда долларов, достигнув 31,7 миллиарда. Он сохранил лидирующую позицию в рейтинге.

https://1prime.ru/20250904/tramp-861808847.html

https://1prime.ru/20250503/baffet-857250563.html

великобритания

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, великобритания, запад, владимир потанин, норникель