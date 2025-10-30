Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/dollar-864054539.html
На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров
На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров - 30.10.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров
Россия достигла уровня Великобритании, заняв четвертое место в рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, как сообщает исследовательская... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T05:32+0300
2025-10-30T05:39+0300
мировая экономика
россия
великобритания
запад
владимир потанин
норникель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россия достигла уровня Великобритании, заняв четвертое место в рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, как сообщает исследовательская компания Altrata. По данным организации, в 2024 году количество долларовых миллиардеров в России выросло на 8,5%, что позволило стране разделить четвертое место с Великобританией. В России стало на 128 долларовых миллиардеров больше. В июле РИА Новости, основываясь на рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), выяснило, что общее состояние самых богатых предпринимателей России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Особенно выделился один из ключевых совладельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, чьё состояние увеличилось на 3,83 миллиарда долларов, достигнув 31,7 миллиарда. Он сохранил лидирующую позицию в рейтинге.
https://1prime.ru/20250904/tramp-861808847.html
https://1prime.ru/20250503/baffet-857250563.html
великобритания
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcda57af4476915ca191af668bc90da0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, великобритания, запад, владимир потанин, норникель
Мировая экономика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, Владимир Потанин, Норникель
05:32 30.10.2025 (обновлено: 05:39 30.10.2025)
 
На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров

Altrata: Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Юань, рубль и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россия достигла уровня Великобритании, заняв четвертое место в рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, как сообщает исследовательская компания Altrata.
По данным организации, в 2024 году количество долларовых миллиардеров в России выросло на 8,5%, что позволило стране разделить четвертое место с Великобританией. В России стало на 128 долларовых миллиардеров больше.
Сын Дональда Трампа Эрик Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Сын Трампа стал миллиардером после роста акций его компаний, пишет Forbes
4 сентября, 23:49
В июле РИА Новости, основываясь на рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), выяснило, что общее состояние самых богатых предпринимателей России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Особенно выделился один из ключевых совладельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, чьё состояние увеличилось на 3,83 миллиарда долларов, достигнув 31,7 миллиарда. Он сохранил лидирующую позицию в рейтинге.
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Миллиардер Баффетт заявил о своих карьерных планах
3 мая, 22:09
 
Мировая экономикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАДВладимир ПотанинНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала