На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров
На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров - 30.10.2025, ПРАЙМ
На Западе заявили, что Россия догнала Британию по числу миллиардеров
Россия достигла уровня Великобритании, заняв четвертое место в рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, как сообщает исследовательская... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T05:32+0300
2025-10-30T05:32+0300
2025-10-30T05:39+0300
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Россия достигла уровня Великобритании, заняв четвертое место в рейтинге стран по количеству долларовых миллиардеров за 2024 год, как сообщает исследовательская компания Altrata. По данным организации, в 2024 году количество долларовых миллиардеров в России выросло на 8,5%, что позволило стране разделить четвертое место с Великобританией. В России стало на 128 долларовых миллиардеров больше. В июле РИА Новости, основываясь на рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), выяснило, что общее состояние самых богатых предпринимателей России с начала года увеличилось на 24,586 миллиарда долларов. Особенно выделился один из ключевых совладельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, чьё состояние увеличилось на 3,83 миллиарда долларов, достигнув 31,7 миллиарда. Он сохранил лидирующую позицию в рейтинге.
