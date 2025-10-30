https://1prime.ru/20251030/finlyandiya-864075020.html

Дочка "Лукойла" попросила власти Финляндии разрешить проблемы с платежами

2025-10-30T17:23+0300

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии Teboil просит власти разрешить проблемы с платежами, возникшие из-за санкций, заявил руководитель отдела коммуникаций Teboil Тони Фликт. Издание Helsingin Sanomat сообщило во вторник, что у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС на фоне введенных в отношении "Лукойла" санкций. "Мы надеемся, что получим поддержку со стороны министерств, финансового надзорного органа и финских банков, чтобы мы могли нормально выполнять свои обязательства в течение этого переходного периода, то есть как минимум до 21 ноября", - сказал Фликт изданию Helsingin Sanomat. По его словам, на практике это означает, что банки должны разрешить платежным операциям Teboil, которые на данный момент не работают, функционировать в обычном режиме. Фликт не сообщил, поступают в компанию какие-то средства или не проходят все платежи. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste на прошлой неделе приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. В понедельник две АЗС Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций и приостановки поставок топлива. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

