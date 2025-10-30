Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дочка "Лукойла" попросила власти Финляндии разрешить проблемы с платежами - 30.10.2025
https://1prime.ru/20251030/finlyandiya-864075020.html
Дочка "Лукойла" попросила власти Финляндии разрешить проблемы с платежами
Дочка "Лукойла" попросила власти Финляндии разрешить проблемы с платежами
2025-10-30T17:23+0300
2025-10-30T17:23+0300
бизнес
финляндия
рф
запад
мария захарова
teboil
лукойл
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии Teboil просит власти разрешить проблемы с платежами, возникшие из-за санкций, заявил руководитель отдела коммуникаций Teboil Тони Фликт. Издание Helsingin Sanomat сообщило во вторник, что у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС на фоне введенных в отношении "Лукойла" санкций. "Мы надеемся, что получим поддержку со стороны министерств, финансового надзорного органа и финских банков, чтобы мы могли нормально выполнять свои обязательства в течение этого переходного периода, то есть как минимум до 21 ноября", - сказал Фликт изданию Helsingin Sanomat. По его словам, на практике это означает, что банки должны разрешить платежным операциям Teboil, которые на данный момент не работают, функционировать в обычном режиме. Фликт не сообщил, поступают в компанию какие-то средства или не проходят все платежи. Финская нефтеперерабатывающая компания Neste на прошлой неделе приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. В понедельник две АЗС Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций и приостановки поставок топлива. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
финляндия
рф
запад
бизнес, финляндия, рф, запад, мария захарова, teboil, лукойл, минфин сша
Бизнес, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, ЗАПАД, Мария Захарова, Teboil, Лукойл, Минфин США
17:23 30.10.2025
 
Дочка "Лукойла" попросила власти Финляндии разрешить проблемы с платежами

Teboil в Финляндии просит власти разрешить проблемы с платежами из-за санкций

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии Teboil просит власти разрешить проблемы с платежами, возникшие из-за санкций, заявил руководитель отдела коммуникаций Teboil Тони Фликт.
Издание Helsingin Sanomat сообщило во вторник, что у клиентов Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС на фоне введенных в отношении "Лукойла" санкций.
"Мы надеемся, что получим поддержку со стороны министерств, финансового надзорного органа и финских банков, чтобы мы могли нормально выполнять свои обязательства в течение этого переходного периода, то есть как минимум до 21 ноября", - сказал Фликт изданию Helsingin Sanomat.
По его словам, на практике это означает, что банки должны разрешить платежным операциям Teboil, которые на данный момент не работают, функционировать в обычном режиме. Фликт не сообщил, поступают в компанию какие-то средства или не проходят все платежи.
Финская нефтеперерабатывающая компания Neste на прошлой неделе приостановила поставки топлива на АЗС Teboil. В понедельник две АЗС Teboil в Финляндии объявили о скором закрытии на фоне санкций и приостановки поставок топлива.
Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года.
Министерство финансов США на прошлой неделе включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
