https://1prime.ru/20251030/fts-864080350.html

ФТС рассказала о проверке полноты уплаты утилизационного сбора

ФТС рассказала о проверке полноты уплаты утилизационного сбора - 30.10.2025, ПРАЙМ

ФТС рассказала о проверке полноты уплаты утилизационного сбора

Таможенные органы в России не меняли подходы к проверке полноты уплаты утилизационного сбора за транспортные средства, в том числе в отношении машин, ввозимых в | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T21:23+0300

2025-10-30T21:23+0300

2025-10-30T21:23+0300

экономика

россия

рф

еаэс

фтс россии

утильсбор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_0:67:2429:1433_1920x0_80_0_0_cb3e171b7174ca0c78988a2ad8f6ec49.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Таможенные органы в России не меняли подходы к проверке полноты уплаты утилизационного сбора за транспортные средства, в том числе в отношении машин, ввозимых в РФ из стран ЕАЭС, при этом в ходе проверок число выявленных нарушений за последнее время выросло, и наиболее частой причиной доначисления утильсбора является нарушение порядка его расчета, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора, информируем, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись. Таможенные органы на плановой основе осуществляют проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уплата утилизационного сбора предусмотрена федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", сбор подлежит уплате за каждое ввозимое или произведенное транспортное средство. Расчет утилизационного сбора производится плательщиком самостоятельно, напоминает ФТС. "В последнее время количество выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось. Так, наиболее распространенной причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезенные из государств-членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета", - отмечается в сообщении. "С 1 апреля 2024 года в отдельных случаях утилизационный сбор подлежит исчислению по формуле: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка, где: УСед – стандартный утилизационный сбор, подлежащий уплате. Ктп, Кндс, Ка, – корректировочные коэффициенты, рассчитанные как разница между суммой таможенных пошлин, налогов, которые фактически уплачены по декларации на товары в странах ЕАЭС и суммой пошлин, налогов, которые были бы уплачены по декларации на товары в Российской Федерации", - подчеркнули в ФТС. В ФТС пояснили, что формула применяется исключительно в отношении транспортных средств, декларирование которых производилось на территории государств-членов ЕАЭС с использованием декларации на товары. В том числе, если в целях присвоения статуса товара союза на произведенные на территории государств-членов ЕАЭС транспортные средства была подана декларация на товары.

https://1prime.ru/20251022/utilsbor-863770370.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, еаэс, фтс россии, утильсбор