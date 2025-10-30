https://1prime.ru/20251030/fts-864080350.html
ФТС рассказала о проверке полноты уплаты утилизационного сбора
ФТС рассказала о проверке полноты уплаты утилизационного сбора - 30.10.2025, ПРАЙМ
ФТС рассказала о проверке полноты уплаты утилизационного сбора
Таможенные органы в России не меняли подходы к проверке полноты уплаты утилизационного сбора за транспортные средства, в том числе в отношении машин, ввозимых в | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T21:23+0300
2025-10-30T21:23+0300
2025-10-30T21:23+0300
экономика
россия
рф
еаэс
фтс россии
утильсбор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_0:67:2429:1433_1920x0_80_0_0_cb3e171b7174ca0c78988a2ad8f6ec49.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Таможенные органы в России не меняли подходы к проверке полноты уплаты утилизационного сбора за транспортные средства, в том числе в отношении машин, ввозимых в РФ из стран ЕАЭС, при этом в ходе проверок число выявленных нарушений за последнее время выросло, и наиболее частой причиной доначисления утильсбора является нарушение порядка его расчета, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора, информируем, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись. Таможенные органы на плановой основе осуществляют проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств-членов ЕАЭС", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уплата утилизационного сбора предусмотрена федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", сбор подлежит уплате за каждое ввозимое или произведенное транспортное средство. Расчет утилизационного сбора производится плательщиком самостоятельно, напоминает ФТС. "В последнее время количество выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось. Так, наиболее распространенной причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезенные из государств-членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета", - отмечается в сообщении. "С 1 апреля 2024 года в отдельных случаях утилизационный сбор подлежит исчислению по формуле: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка, где: УСед – стандартный утилизационный сбор, подлежащий уплате. Ктп, Кндс, Ка, – корректировочные коэффициенты, рассчитанные как разница между суммой таможенных пошлин, налогов, которые фактически уплачены по декларации на товары в странах ЕАЭС и суммой пошлин, налогов, которые были бы уплачены по декларации на товары в Российской Федерации", - подчеркнули в ФТС. В ФТС пояснили, что формула применяется исключительно в отношении транспортных средств, декларирование которых производилось на территории государств-членов ЕАЭС с использованием декларации на товары. В том числе, если в целях присвоения статуса товара союза на произведенные на территории государств-членов ЕАЭС транспортные средства была подана декларация на товары.
https://1prime.ru/20251022/utilsbor-863770370.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_58:0:2299:1681_1920x0_80_0_0_1ecde1722e8c867696fcf689a2b43267.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, еаэс, фтс россии, утильсбор
Экономика, РОССИЯ, РФ, ЕАЭС, ФТС России, утильсбор
ФТС рассказала о проверке полноты уплаты утилизационного сбора
Таможенники РФ не меняли подходы к проверке уплаты утильсбора за авто, включая страны ЕАЭС
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Таможенные органы в России не меняли подходы к проверке полноты уплаты утилизационного сбора за транспортные средства, в том числе в отношении машин, ввозимых в РФ из стран ЕАЭС, при этом в ходе проверок число выявленных нарушений за последнее время выросло, и наиболее частой причиной доначисления утильсбора является нарушение порядка его расчета, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора, информируем, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись. Таможенные органы на плановой основе осуществляют проверку полноты уплаты утилизационного сбора, в том числе в отношении транспортных средств, ввозимых в Российскую Федерацию с территории государств-членов ЕАЭС
", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уплата утилизационного сбора предусмотрена федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", сбор подлежит уплате за каждое ввозимое или произведенное транспортное средство. Расчет утилизационного сбора производится плательщиком самостоятельно, напоминает ФТС
.
"В последнее время количество выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось. Так, наиболее распространенной причиной доначислений утилизационного сбора за транспортные средства, ввезенные из государств-членов ЕАЭС, является нарушение порядка применения формулы его расчета", - отмечается в сообщении.
"С 1 апреля 2024 года в отдельных случаях утилизационный сбор подлежит исчислению по формуле: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка, где: УСед – стандартный утилизационный сбор, подлежащий уплате. Ктп, Кндс, Ка, – корректировочные коэффициенты, рассчитанные как разница между суммой таможенных пошлин, налогов, которые фактически уплачены по декларации на товары в странах ЕАЭС и суммой пошлин, налогов, которые были бы уплачены по декларации на товары в Российской Федерации", - подчеркнули в ФТС.
В ФТС пояснили, что формула применяется исключительно в отношении транспортных средств, декларирование которых производилось на территории государств-членов ЕАЭС с использованием декларации на товары. В том числе, если в целях присвоения статуса товара союза на произведенные на территории государств-членов ЕАЭС транспортные средства была подана декларация на товары.
Эксперт раскрыла, кому дадут автокредит после повышения утильсбора