Акции "Лукойла" подскочили на сообщении о покупке его зарубежных активов
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении о покупке его зарубежных активов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении о покупке его зарубежных активов
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T11:44+0300
2025-10-30T11:44+0300
2025-10-30T11:49+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов. Акции "Лукойла" к 10.30 мск росли на 2,06%, до 5 498,5 рубля. На пике они подскакивали на 2,75%, а до сообщения компании дорожали всего на 0,66%. "Лукойл" сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов.
