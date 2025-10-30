Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении о покупке его зарубежных активов - 30.10.2025
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении о покупке его зарубежных активов
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении о покупке его зарубежных активов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении о покупке его зарубежных активов
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T11:44+0300
2025-10-30T11:49+0300
акции
рынок
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/55/829525517_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e119e0d33ce0dbc4c2fed28cc9538b09.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов. Акции "Лукойла" к 10.30 мск росли на 2,06%, до 5 498,5 рубля. На пике они подскакивали на 2,75%, а до сообщения компании дорожали всего на 0,66%. "Лукойл" сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".
2025
акции, рынок, лукойл
Акции, Рынок, Лукойл
11:44 30.10.2025 (обновлено: 11:49 30.10.2025)
 
Акции "Лукойла" подскочили на сообщении о покупке его зарубежных активов

Акции "Лукойла" выросли на сообщениях о предложении по покупке его зарубежных активов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение
Нефтяное месторождение - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Нефтяное месторождение. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Акции "Лукойла" подскочили на сообщении компании о получении предложения о приобретении ее зарубежных активов, следует из данных торгов.
Акции "Лукойла" к 10.30 мск росли на 2,06%, до 5 498,5 рубля. На пике они подскакивали на 2,75%, а до сообщения компании дорожали всего на 0,66%.
"Лукойл" сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".
 
