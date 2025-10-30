"Лукойл" не будет вести другие переговоры о продаже зарубежных активов

https://1prime.ru/20251030/lukoyl-864063334.html
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Лукойл" согласовал с Gunvor ключевые условия сделки о продаже его зарубежных активов и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, сообщила российская компания. Ранее "Лукойл" сообщил, что получил от Gunvor Group предложения о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ПАО "Лукойл" со своей стороны акцептовало предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.
