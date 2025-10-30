Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лукойл" не будет вести другие переговоры о продаже зарубежных активов - 30.10.2025
"Лукойл" не будет вести другие переговоры о продаже зарубежных активов
"Лукойл" не будет вести другие переговоры о продаже зарубежных активов - 30.10.2025, ПРАЙМ
"Лукойл" не будет вести другие переговоры о продаже зарубежных активов
"Лукойл" согласовал с Gunvor ключевые условия сделки о продаже его зарубежных активов и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями,... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T11:53+0300
2025-10-30T11:53+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Лукойл" согласовал с Gunvor ключевые условия сделки о продаже его зарубежных активов и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, сообщила российская компания. Ранее "Лукойл" сообщил, что получил от Gunvor Group предложения о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ПАО "Лукойл" со своей стороны акцептовало предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.
2025
бизнес, лукойл, gunvor
Бизнес, Лукойл, Gunvor
11:53 30.10.2025
 
"Лукойл" не будет вести другие переговоры о продаже зарубежных активов

"Лукойл" согласовал с Gunvor ключевые условия сделки о продаже зарубежных активов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Лукойл"
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
"Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Лукойл" согласовал с Gunvor ключевые условия сделки о продаже его зарубежных активов и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, сообщила российская компания.
Ранее "Лукойл" сообщил, что получил от Gunvor Group предложения о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами.
"Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами. ПАО "Лукойл" со своей стороны акцептовало предложение, обязуясь не вести переговоры с другими потенциальными покупателями", - говорится в сообщении.
 
