Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые пассажиры после возобновления сообщения прибыли в Москву из Алма-Аты - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/moskva-864055697.html
Первые пассажиры после возобновления сообщения прибыли в Москву из Алма-Аты
Первые пассажиры после возобновления сообщения прибыли в Москву из Алма-Аты - 30.10.2025, ПРАЙМ
Первые пассажиры после возобновления сообщения прибыли в Москву из Алма-Аты
Первые пассажиры после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Алма-Атой и Москвой прибыли в российскую столицу, передает корреспондент РИА... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T07:21+0300
2025-10-30T07:24+0300
бизнес
россия
алма-ата
москва
рязань
ржд
федеральная пассажирская компания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864055697.jpg?1761798240
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первые пассажиры после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Алма-Атой и Москвой прибыли в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости. Поезд прибыл на Павелецкий вокзал в четверг утром. Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было прекращено в 2017 году. О его возобновлении РЖД сообщили в конце октября 2025 года. Пассажиров перевозят между Алма-Атой и Москвой в беспересадочных вагонах. Первые отправились из Алма-Аты 26 октября. Время в пути составляет около 3,5 суток. Из Москвы эти же вагоны поедут в Алма-Ату 30 октября. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах. Представитель РЖД пояснял РИА Новости схему организации перевозки между Алма-Атой и Москвой. Так, из Алма-Аты к поезду Алматы - Саратов формирования Казахстанских железных дорог будут прицеплены два беспересадочных вагона, которые затем перецепляются к поезду "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Дербент - Москва. В обратном направлении применяется аналогичная схема. Вагоны в составе указанных поездов между Москвой и Алма-Атой курсируют через день.
алма-ата
москва
рязань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, алма-ата, москва, рязань, ржд, федеральная пассажирская компания
Бизнес, РОССИЯ, АЛМА-АТА, МОСКВА, Рязань, РЖД, Федеральная пассажирская компания
07:21 30.10.2025 (обновлено: 07:24 30.10.2025)
 
Первые пассажиры после возобновления сообщения прибыли в Москву из Алма-Аты

В Москву прибыл первый с 2017 года поезд с пассажирами из Алма-Аты

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Первые пассажиры после возобновления прямого железнодорожного сообщения между Алма-Атой и Москвой прибыли в российскую столицу, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд прибыл на Павелецкий вокзал в четверг утром. Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой было прекращено в 2017 году. О его возобновлении РЖД сообщили в конце октября 2025 года. Пассажиров перевозят между Алма-Атой и Москвой в беспересадочных вагонах. Первые отправились из Алма-Аты 26 октября. Время в пути составляет около 3,5 суток. Из Москвы эти же вагоны поедут в Алма-Ату 30 октября.
Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах Тараз, Шымкент, Кызылорда, Актобе, Уральск, Саратов, Ртищево, Тамбов, Мичуринск, Рязань и других населенных пунктах.
Представитель РЖД пояснял РИА Новости схему организации перевозки между Алма-Атой и Москвой. Так, из Алма-Аты к поезду Алматы - Саратов формирования Казахстанских железных дорог будут прицеплены два беспересадочных вагона, которые затем перецепляются к поезду "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Дербент - Москва. В обратном направлении применяется аналогичная схема.
Вагоны в составе указанных поездов между Москвой и Алма-Атой курсируют через день.
 
БизнесРОССИЯАЛМА-АТАМОСКВАРязаньРЖДФедеральная пассажирская компания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала