https://1prime.ru/20251030/neft-864056686.html
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки российской нефти
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки российской нефти - 30.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки российской нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупок Китаем российской нефти. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T08:25+0300
2025-10-30T08:25+0300
2025-10-30T08:25+0300
нефть
россия
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967302_0:166:2436:1536_1920x0_80_0_0_2d057d8dbc58c49c5a481d897ac5494d.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупок Китаем российской нефти. "Он уже давно покупает нефть у России... Но нефть мы, по сути, не обсуждали", - сказал Трамп журналистам.
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967302_447:168:2436:1659_1920x0_80_0_0_acf0ac34d2669052c0c9e88be7d78309.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки российской нефти
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином вопрос закупок российской нефти