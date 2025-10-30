Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет после переговоров Трампа и Си Цзиньпина - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/neft-864057490.html
Нефть дешевеет после переговоров Трампа и Си Цзиньпина
Нефть дешевеет после переговоров Трампа и Си Цзиньпина - 30.10.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после переговоров Трампа и Си Цзиньпина
Мировые цены на нефть опускаются после проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T08:48+0300
2025-10-30T08:48+0300
нефть
рынок
китай
сша
южная корея
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются после проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 64,07 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 60,23 доллара. Мировые инвесторы оценивают прошедшую в четверг встречу лидеров США и КНР в Южной Корее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупок Китаем российской нефти. "Ситуация относительно торгов нефтью марки Brent может быть нестабильной. Мы ожидаем ценовой коридор от 60 до 65 долларов, возможно и ниже 60 долларов", - прокомментировал ситуацию на рынке руководитель исследований в области сырьевых товаров Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг.
https://1prime.ru/20251030/neft-864056686.html
китай
сша
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, китай, сша, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин
Нефть, Рынок, КИТАЙ, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
08:48 30.10.2025
 
Нефть дешевеет после переговоров Трампа и Си Цзиньпина

Цена на нефть марки Brent снизилась до 64,07 доллара за баррель после встречи США и КНР

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются после проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 64,07 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 60,23 доллара.
Мировые инвесторы оценивают прошедшую в четверг встречу лидеров США и КНР в Южной Корее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупок Китаем российской нефти.
"Ситуация относительно торгов нефтью марки Brent может быть нестабильной. Мы ожидаем ценовой коридор от 60 до 65 долларов, возможно и ниже 60 долларов", - прокомментировал ситуацию на рынке руководитель исследований в области сырьевых товаров Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином закупки российской нефти
08:25
 
НефтьРынокКИТАЙСШАЮЖНАЯ КОРЕЯДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала