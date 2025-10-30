Нефть дешевеет после переговоров Трампа и Си Цзиньпина

https://1prime.ru/20251030/neft-864057490.html
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются после проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,37% - до 64,07 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 60,23 доллара. Мировые инвесторы оценивают прошедшую в четверг встречу лидеров США и КНР в Южной Корее. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос закупок Китаем российской нефти. "Ситуация относительно торгов нефтью марки Brent может быть нестабильной. Мы ожидаем ценовой коридор от 60 до 65 долларов, возможно и ниже 60 долларов", - прокомментировал ситуацию на рынке руководитель исследований в области сырьевых товаров Westpac Banking Corp. Роберт Ренни (Robert Rennie), которого цитирует агентство Блумберг.
