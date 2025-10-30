https://1prime.ru/20251030/neft-864076680.html

В Shell уверены, что цены на нефть будут расти

В Shell уверены, что цены на нефть будут расти - 30.10.2025, ПРАЙМ

В Shell уверены, что цены на нефть будут расти

Британо-нидерландская Shell считает вероятным, что в 2026 году на мировом рынке будет избыток нефти, но все равно в долгосрочном периоде ожидает роста цен,... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T18:38+0300

2025-10-30T18:38+0300

2025-10-30T18:38+0300

экономика

нефть

бизнес

shell

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell считает вероятным, что в 2026 году на мировом рынке будет избыток нефти, но все равно в долгосрочном периоде ожидает роста цен, заявил глава компании Ваэль Саван в ходе телеконференции по итогам третьего квартала. "На данный момент мы видим, что в 2026 году, действительно, наблюдаются трудности с фундаментальными показателями соотношения спроса и предложения, и весьма вероятен сценарий, согласно которому в 2026 году возникнет переизбыток предложения", - сказал он, отметив, что избыточное предложение частично компенсировал, в частности, рост закачки в китайские хранилища. Саван отметил, что Shell также наблюдает макроэкономическую и геополитическую реальность, которая оказывает влияние на цены. "И поэтому, я думаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе есть "встречные ветры". Но в долгосрочной перспективе мы по-прежнему твердо убеждены в том, что цены на сырую нефть будут расти", - добавил он. Также Саван подчеркнул, что ожидает баланса на мировом рынке сжиженного природного газа и сохраняет оптимистичный настрой в отношении него в долгосрочном периоде.

https://1prime.ru/20251030/neft-864057490.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, shell