В Shell уверены, что цены на нефть будут расти - 30.10.2025
В Shell уверены, что цены на нефть будут расти
В Shell уверены, что цены на нефть будут расти - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Shell уверены, что цены на нефть будут расти
Британо-нидерландская Shell считает вероятным, что в 2026 году на мировом рынке будет избыток нефти, но все равно в долгосрочном периоде ожидает роста цен,... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T18:38+0300
2025-10-30T18:38+0300

18:38 30.10.2025
 
В Shell уверены, что цены на нефть будут расти

Shell считает вероятным избыток нефти в мире в 2026 году, но долгосрочно ждет роста цен

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell считает вероятным, что в 2026 году на мировом рынке будет избыток нефти, но все равно в долгосрочном периоде ожидает роста цен, заявил глава компании Ваэль Саван в ходе телеконференции по итогам третьего квартала.
"На данный момент мы видим, что в 2026 году, действительно, наблюдаются трудности с фундаментальными показателями соотношения спроса и предложения, и весьма вероятен сценарий, согласно которому в 2026 году возникнет переизбыток предложения", - сказал он, отметив, что избыточное предложение частично компенсировал, в частности, рост закачки в китайские хранилища.
Саван отметил, что Shell также наблюдает макроэкономическую и геополитическую реальность, которая оказывает влияние на цены.
"И поэтому, я думаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе есть "встречные ветры". Но в долгосрочной перспективе мы по-прежнему твердо убеждены в том, что цены на сырую нефть будут расти", - добавил он.
Также Саван подчеркнул, что ожидает баланса на мировом рынке сжиженного природного газа и сохраняет оптимистичный настрой в отношении него в долгосрочном периоде.
Нефть дешевеет после переговоров Трампа и Си Цзиньпина
08:48
 
ЭкономикаНефтьБизнесShell
 
 
