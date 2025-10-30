https://1prime.ru/20251030/neft-864076680.html
В Shell уверены, что цены на нефть будут расти
В Shell уверены, что цены на нефть будут расти
2025-10-30T18:38+0300
экономика
нефть
бизнес
shell
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell считает вероятным, что в 2026 году на мировом рынке будет избыток нефти, но все равно в долгосрочном периоде ожидает роста цен, заявил глава компании Ваэль Саван в ходе телеконференции по итогам третьего квартала. "На данный момент мы видим, что в 2026 году, действительно, наблюдаются трудности с фундаментальными показателями соотношения спроса и предложения, и весьма вероятен сценарий, согласно которому в 2026 году возникнет переизбыток предложения", - сказал он, отметив, что избыточное предложение частично компенсировал, в частности, рост закачки в китайские хранилища. Саван отметил, что Shell также наблюдает макроэкономическую и геополитическую реальность, которая оказывает влияние на цены. "И поэтому, я думаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе есть "встречные ветры". Но в долгосрочной перспективе мы по-прежнему твердо убеждены в том, что цены на сырую нефть будут расти", - добавил он. Также Саван подчеркнул, что ожидает баланса на мировом рынке сжиженного природного газа и сохраняет оптимистичный настрой в отношении него в долгосрочном периоде.
