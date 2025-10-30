Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть перешли к стабильности - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251030/neft-864076860.html
Мировые цены на нефть перешли к стабильности
Мировые цены на нефть перешли к стабильности - 30.10.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к стабильности
Мировые цены на нефть после некоторого дневного снижения к вечеру перешли к стабильности, ограничиваясь слабой разнонаправленной динамикой основных марок, чему... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T18:47+0300
2025-10-30T18:47+0300
экономика
нефть
рынок
сша
федрезерв
rystad energy
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:169:360:372_1920x0_80_0_0_506e92611c6e755a74ca52d5c1204f30.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после некоторого дневного снижения к вечеру перешли к стабильности, ограничиваясь слабой разнонаправленной динамикой основных марок, чему способствует позитивный взгляд на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 64,24 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - увеличивается на символические 0,02%, до 60,49 доллара. Днём нефть дешевела примерно на 0,5%. Днем ранее ФРС приняла решение о понижении учётной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых. "Решение Федрезерва показывает, что его политика переходит к фазе мягкого стимулирования - упор на постепенное восстановление инфляции и поддержку экономики, а не на её охлаждение. Это создаёт благоприятные условия для сырьевых рынков, чувствительных к экономической активности", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).
https://1prime.ru/20251030/neft-864076680.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859574426_0:135:360:405_1920x0_80_0_0_6b665d14e199d2aaa40b66c40f74955b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, федрезерв, rystad energy
Экономика, Нефть, Рынок, США, Федрезерв, Rystad Energy
18:47 30.10.2025
 
Мировые цены на нефть перешли к стабильности

Цены на нефть возобновили снижение, Brent опускалась ниже $63 за баррель

© РИА НовостиШтанговый насос на нефтяной скважине
Штанговый насос на нефтяной скважине - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Штанговый насос на нефтяной скважине . Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после некоторого дневного снижения к вечеру перешли к стабильности, ограничиваясь слабой разнонаправленной динамикой основных марок, чему способствует позитивный взгляд на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 64,24 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - увеличивается на символические 0,02%, до 60,49 доллара.
Днём нефть дешевела примерно на 0,5%.
Днем ранее ФРС приняла решение о понижении учётной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.
"Решение Федрезерва показывает, что его политика переходит к фазе мягкого стимулирования - упор на постепенное восстановление инфляции и поддержку экономики, а не на её охлаждение. Это создаёт благоприятные условия для сырьевых рынков, чувствительных к экономической активности", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
В Shell уверены, что цены на нефть будут расти
18:38
 
ЭкономикаНефтьРынокСШАФедрезервRystad Energy
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала