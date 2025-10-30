https://1prime.ru/20251030/neft-864076860.html
Мировые цены на нефть перешли к стабильности
2025-10-30T18:47+0300
экономика
нефть
рынок
сша
федрезерв
rystad energy
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после некоторого дневного снижения к вечеру перешли к стабильности, ограничиваясь слабой разнонаправленной динамикой основных марок, чему способствует позитивный взгляд на решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.28 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 64,24 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - увеличивается на символические 0,02%, до 60,49 доллара. Днём нефть дешевела примерно на 0,5%. Днем ранее ФРС приняла решение о понижении учётной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых. "Решение Федрезерва показывает, что его политика переходит к фазе мягкого стимулирования - упор на постепенное восстановление инфляции и поддержку экономики, а не на её охлаждение. Это создаёт благоприятные условия для сырьевых рынков, чувствительных к экономической активности", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика Rystad Energy Клаудио Галимберти (Claudio Galimberti).
сша
