В Норвегии призвали США заключить сделку по Украине сейчас - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Норвегии призвали США заключить сделку по Украине сейчас
США понимают, что Россия в какой-то момент освободит всю Донецкую Народную Республику, поэтому сделку по Украине лучше заключить сейчас, сообщил РИА Новости... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T05:00+0300
2025-10-30T05:00+0300
НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – ПРАЙМ. США понимают, что Россия в какой-то момент освободит всю Донецкую Народную Республику, поэтому сделку по Украине лучше заключить сейчас, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Американцы понимают, что вооруженные силы России в какой-то момент освободят Донецк, хотя к этому времени Россия также освободит и другие стратегически важные территории и уничтожит еще больше украинской инфраструктуры. Поэтому в интересах США заключить сделку уже сейчас, потому что чем дальше – тем сложнее", - сказал Дизен. По его словам, Москва может пойти на некоторые уступки, но только если она получит взаимоприемлемую архитектуру европейской безопасности, о которой просит с 1990-х годов. В воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что силы российской группировки "Запад" завершают освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.
05:00 30.10.2025
 
В Норвегии призвали США заключить сделку по Украине сейчас

Профессор Дизен: США понимают, что Россия в какой-то момент освободит Донецк

НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – ПРАЙМ. США понимают, что Россия в какой-то момент освободит всю Донецкую Народную Республику, поэтому сделку по Украине лучше заключить сейчас, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Американцы понимают, что вооруженные силы России в какой-то момент освободят Донецк, хотя к этому времени Россия также освободит и другие стратегически важные территории и уничтожит еще больше украинской инфраструктуры. Поэтому в интересах США заключить сделку уже сейчас, потому что чем дальше – тем сложнее", - сказал Дизен.
По его словам, Москва может пойти на некоторые уступки, но только если она получит взаимоприемлемую архитектуру европейской безопасности, о которой просит с 1990-х годов.
В воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что силы российской группировки "Запад" завершают освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.
 
