https://1prime.ru/20251030/norvegija-864053762.html
В Норвегии призвали США заключить сделку по Украине сейчас
В Норвегии призвали США заключить сделку по Украине сейчас - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Норвегии призвали США заключить сделку по Украине сейчас
США понимают, что Россия в какой-то момент освободит всю Донецкую Народную Республику, поэтому сделку по Украине лучше заключить сейчас, сообщил РИА Новости... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T05:00+0300
2025-10-30T05:00+0300
2025-10-30T05:00+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
украина
донецк
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864053762.jpg?1761789613
НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – ПРАЙМ. США понимают, что Россия в какой-то момент освободит всю Донецкую Народную Республику, поэтому сделку по Украине лучше заключить сейчас, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Американцы понимают, что вооруженные силы России в какой-то момент освободят Донецк, хотя к этому времени Россия также освободит и другие стратегически важные территории и уничтожит еще больше украинской инфраструктуры. Поэтому в интересах США заключить сделку уже сейчас, потому что чем дальше – тем сложнее", - сказал Дизен.
По его словам, Москва может пойти на некоторые уступки, но только если она получит взаимоприемлемую архитектуру европейской безопасности, о которой просит с 1990-х годов.
В воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что силы российской группировки "Запад" завершают освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.
сша
украина
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, украина, донецк, валерий герасимов, владимир путин, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Донецк, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ
В Норвегии призвали США заключить сделку по Украине сейчас
Профессор Дизен: США понимают, что Россия в какой-то момент освободит Донецк
НЬЮ-ЙОРК, 30 окт – ПРАЙМ. США понимают, что Россия в какой-то момент освободит всю Донецкую Народную Республику, поэтому сделку по Украине лучше заключить сейчас, сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Американцы понимают, что вооруженные силы России в какой-то момент освободят Донецк, хотя к этому времени Россия также освободит и другие стратегически важные территории и уничтожит еще больше украинской инфраструктуры. Поэтому в интересах США заключить сделку уже сейчас, потому что чем дальше – тем сложнее", - сказал Дизен.
По его словам, Москва может пойти на некоторые уступки, но только если она получит взаимоприемлемую архитектуру европейской безопасности, о которой просит с 1990-х годов.
В воскресенье начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что силы российской группировки "Запад" завершают освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР.