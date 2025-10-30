https://1prime.ru/20251030/orban-864067321.html

"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии

"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии - 30.10.2025, ПРАЙМ

"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии

На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, предположил в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T13:18+0300

2025-10-30T13:18+0300

2025-10-30T13:18+0300

нефть

польша

венгрия

радослав сикорский

виктор орбан

словакия

мария захарова

нпз

всу

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/11/863619074_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_83b1f9cfbbd492df5b2217f0f96528b2.jpg

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, предположил в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Расследование ведется полным ходом. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай, авария или внешнее нападение. НПЗ завод в Сазхаломбатте — одно из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии. Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба". Надеемся, что это не так", — отметил он.Глава польского МИД Радослав Сикорский 22 октября фактически призвал украинские власти к проведению атак на нефтепровод "Дружба", через который российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, выразив надежду, что ВСУ сумеют вывести его из строя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Сикорского, сравнила его с "Усамой бен Сикорским".

https://1prime.ru/20251030/tramp-864063889.html

https://1prime.ru/20251030/tramp-864063699.html

польша

венгрия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, польша, венгрия, радослав сикорский, виктор орбан, словакия, мария захарова, нпз, всу, мид