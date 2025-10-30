"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии

https://1prime.ru/20251030/orban-864067321.html
На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, предположил в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, предположил в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Расследование ведется полным ходом. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай, авария или внешнее нападение. НПЗ завод в Сазхаломбатте — одно из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии. Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба". Надеемся, что это не так", — отметил он.Глава польского МИД Радослав Сикорский 22 октября фактически призвал украинские власти к проведению атак на нефтепровод "Дружба", через который российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, выразив надежду, что ВСУ сумеют вывести его из строя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Сикорского, сравнила его с "Усамой бен Сикорским".
