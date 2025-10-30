Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии - 30.10.2025
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии - 30.10.2025, ПРАЙМ
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии
На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, предположил в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T13:18+0300
2025-10-30T13:18+0300
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, предположил в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Расследование ведется полным ходом. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай, авария или внешнее нападение. НПЗ завод в Сазхаломбатте — одно из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии. Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба". Надеемся, что это не так", — отметил он.Глава польского МИД Радослав Сикорский 22 октября фактически призвал украинские власти к проведению атак на нефтепровод "Дружба", через который российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, выразив надежду, что ВСУ сумеют вывести его из строя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Сикорского, сравнила его с "Усамой бен Сикорским".
13:18 30.10.2025
 
"Посоветовали украинцам". Орбан сделал заявление о ЧП на НПЗ в Венгрии

Орбан не исключил, что на использующий российскую нефть венгерский НПЗ напали

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. На нефтеперерабатывающий завод в Сазхаломбатте могли совершить нападение, предположил в социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Расследование ведется полным ходом. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай, авария или внешнее нападение. НПЗ завод в Сазхаломбатте — одно из пяти важнейших стратегических промышленных предприятий Венгрии. Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод "Дружба". Надеемся, что это не так", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
СМИ раскрыли, какой "подарок" Трамп преподнес России ночью
12:20
Глава польского МИД Радослав Сикорский 22 октября фактически призвал украинские власти к проведению атак на нефтепровод "Дружба", через который российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, выразив надежду, что ВСУ сумеют вывести его из строя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Сикорского, сравнила его с "Усамой бен Сикорским".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
В США заговорили о войне после слов Трампа
12:17
 
