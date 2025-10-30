https://1prime.ru/20251030/plan-864074549.html

"Какой смысл?" На Западе ответили на план США против России

"Какой смысл?" На Западе ответили на план США против России - 30.10.2025

"Какой смысл?" На Западе ответили на план США против России

Санкции, которые США ввели против российской нефтяной отрасли, окажутся неэффективными и могут ослабить американскую экономику, заявил британский журналист... | 30.10.2025

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Санкции, которые США ввели против российской нефтяной отрасли, окажутся неэффективными и могут ослабить американскую экономику, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети Х."Какой смысл в санкциях против российской нефти? Даже если они действительно работают, цены на энергоносители в США растут и замедляют экономический рост. Санкционное давление не работает уже больше десятилетия", — написал он.В среду Министерство финансов США ввело новый пакет санкций, включив в него компании "Роснефть", "Лукойл" и 34 их дочерних организации.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.

