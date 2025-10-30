Российский рынок акций растет более чем на один процент

https://1prime.ru/20251030/rynok-864071261.html

Российский рынок акций растет днем четверга более чем на 1% благодаря ряду факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет днем четверга более чем на 1% благодаря ряду факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.47 мск подскакивает на 1,05% относительно предыдущего закрытия, до 2 549,74 пункта. Индекс Мосбиржи, начавший свой рост во вторник, продолжает демонстрировать позитивную динамику и растёт третий день подряд, комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Поддержку рынку оказывают данные Росстата о замедлении недельной инфляции — годовой показатель снизился до 8,09% с 8,19% на прошлой неделе, что временно снизило опасения участников относительно дальнейшего ускорения роста цен", - комментирует Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Положительная динамика бенчмарка стала следствием окончания распродаж бумаг, подпавших под санкции. При этом российский рынок акций по-прежнему находится в нисходящем тренде. Корпоративные новости могут оказать поддержку рынку", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". В лидерах роста стоимости - акции "Вуш холдинга" (+8,66%), "Сегежи" (+3,17%), "СПБ биржи" (+2,77%), ПИКа (+2,3%), а также "Лукойла" (+2,46%). "Акции "Лукойла" в четверг восстанавливались после новостей о получении предложения от Gunvor Group о приобретении Lukoil International GmbH... владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Успешная продажа активов может влиять в том числе на дивидендные перспективы "Лукойла", который со своей стороны акцептовал предложение", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения котировок — "Инарктика" (−1,88%), "Мосэнерго" (−0,74%), "Соллерс" (−0,50%), "Татнефть" (−0,37%) и "Аэрофлот" (−0,29%). "В целом российский рынок акций остается в фазе технической стабилизации: значимых идей для сильного роста или новых распродаж пока нет, и большинство участников предпочитает выжидательную тактику в условиях неопределенности", - считает Магомедов. Он ожидает, что к завершению торговой сессии рынок останется в "зеленой зоне". "Из "внешних" новостей, от которых ожидалось серьёзное влияние на рынок акций, можно отметить тот факт, что лидеры США и Китая провели встречу, на которой обсудили украинский конфликт и совместные меры по его завершению. Однако рынок отреагировал на это скорее нейтрально. Возможно, последствия этой встречи и публикация её подробностей окажут влияние на завтрашние котировки", - отметил Силаев. "В случае нейтрального новостного фона закрытие четверга мы ожидаем в "зеленой" зоне. Консолидация российского рынка акций, скорее всего, сегодня продолжится... В конце недели мы не исключаем частичную фиксацию позиций инвесторами накануне праздничных выходных и умеренное снижение индекса Мосбиржи", - заключает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

