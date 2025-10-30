https://1prime.ru/20251030/rynok-864078783.html

Российский рынок акций рос третий день подряд

экономика

рынок

торги

акции

сша

елена кожухова

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций вырос по итогам основной торговой сессии четверга - третий день подряд, закрепившись выше отметки 2550 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,35%, до 2557,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - вырос на 0,69%, до 1045,52 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05%, до 1000,78 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъемеРоссийский рынок акций в основную сессию торговался в восходящем тренде и в итоге закрепился выше отметки 2550 пунктов по индексу Мосбиржи. "Индекс Мосбиржи в четверг бодро подрастал, подъем был практически фронтальным, достигнуто сопротивление у 2560 пунктов. Покупателям мог придать уверенности отчет Росстата по инфляции - она вернулась к снижению как в недельном, так и в годовом выражении. Хороший рост показали тяжеловесные акции "Лукойла" (+2,3%) на новостях о продаже зарубежных активов. Кроме того, рубль немного ослабел", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Также на Мосбирже подорожали бумаги "Позитива" (+3,8%), "Северстали" (+2,9%), "Роснефти" (+2,8%), "Яндекса" (+2,4%). Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,2%), "Мосэнерго" (-0,4%). Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 0,1%, до 64,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,5 пункта. ПрогнозыИндексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии выросли, в то время как рубль вернулся к сдержанному ослаблению, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Указанные фондовые индикаторы находятся недалеко от первых целей краткосрочной коррекции вверх - 2590 пунктов и 1010 пунктов соответственно, у которых им могут понадобиться дополнительные поводы для роста", - добавляет она. В пятницу возможно сохранение умеренно позитивных настроений, сдерживать активность покупателей может приближение длинных праздников, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 октября - 2475-2575 пунктов", - добавляет он.

