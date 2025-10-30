Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью Сидики находится в СИЗО - 30.10.2025, ПРАЙМ
Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью Сидики находится в СИЗО
Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью Сидики находится в СИЗО - 30.10.2025, ПРАЙМ
Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью Сидики находится в СИЗО
Гражданин России и Италии Руслан Сидики, осужденный на 29 лет лишения свободы за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T05:27+0300
2025-10-30T05:27+0300
россия
общество
рязанская область
италия
рязань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864054427.jpg?1761791243
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Гражданин России и Италии Руслан Сидики, осужденный на 29 лет лишения свободы за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров, содержится в СИЗО в Ряжске Рязанской области, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский. "Сидики сейчас в СИЗО в Ряжске", - сказал адвокат. Защитник отметил, что дата апелляции на вынесенный приговор пока не назначена. Жалобу в дальнейшем будет рассматривать Апелляционный военный суд в Подмосковье. Второй западный окружной военный суд в мае назначил Сидики 29 лет лишения свободы, из которых девять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания - в колонии строгого режима. Заседания были выездами и проходили в здании Рязанского гарнизонного военного суда. Также Сидики назначили штраф в размере 2 миллионов рублей и ограничение свободы на два года. Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Позже стало известно, что Сидики причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров. Адвокат Игорь Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики в суде частично признал вину.
рязанская область
италия
рязань
россия, общество , рязанская область, италия, рязань
РОССИЯ, Общество , Рязанская область, ИТАЛИЯ, Рязань
05:27 30.10.2025
 
Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью Сидики находится в СИЗО

Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью Сидики находится в СИЗО

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Гражданин России и Италии Руслан Сидики, осужденный на 29 лет лишения свободы за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров, содержится в СИЗО в Ряжске Рязанской области, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский.
"Сидики сейчас в СИЗО в Ряжске", - сказал адвокат.
Защитник отметил, что дата апелляции на вынесенный приговор пока не назначена. Жалобу в дальнейшем будет рассматривать Апелляционный военный суд в Подмосковье.
Второй западный окружной военный суд в мае назначил Сидики 29 лет лишения свободы, из которых девять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания - в колонии строгого режима. Заседания были выездами и проходили в здании Рязанского гарнизонного военного суда.
Также Сидики назначили штраф в размере 2 миллионов рублей и ограничение свободы на два года.
Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.
Позже стало известно, что Сидики причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров.
Адвокат Игорь Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики в суде частично признал вину.
 
РОССИЯОбществоРязанская областьИТАЛИЯРязань
 
 
