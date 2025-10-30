https://1prime.ru/20251030/sidiki-864054427.html

Осужденный за подрыв железной дороги под Рязанью Сидики находится в СИЗО

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Гражданин России и Италии Руслан Сидики, осужденный на 29 лет лишения свободы за подрыв железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб и атаку на аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров, содержится в СИЗО в Ряжске Рязанской области, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский. "Сидики сейчас в СИЗО в Ряжске", - сказал адвокат. Защитник отметил, что дата апелляции на вынесенный приговор пока не назначена. Жалобу в дальнейшем будет рассматривать Апелляционный военный суд в Подмосковье. Второй западный окружной военный суд в мае назначил Сидики 29 лет лишения свободы, из которых девять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания - в колонии строгого режима. Заседания были выездами и проходили в здании Рязанского гарнизонного военного суда. Также Сидики назначили штраф в размере 2 миллионов рублей и ограничение свободы на два года. Сидики находится в СИЗО с 2023 года. Ему вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств. По данным следствия, в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204 километр" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов. Позже стало известно, что Сидики причастен к атаке на военный аэродром Дягилево при помощи квадрокоптеров. Адвокат Игорь Поповский сообщал РИА Новости, что Сидики в суде частично признал вину.

