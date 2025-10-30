https://1prime.ru/20251030/vina-864052443.html

В поезда дальнего следования добавят донские вина

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вина донских производителей добавят в меню вагонов-бистро ряда российских поездов дальнего следования: они появятся в фирменных поездах "Тихий Дон" Ростов-на-Дону - Москва и "Премиум" сообщением Анапа - Москва, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "С 1 ноября 2025 года в меню вагона-бистро фирменного поезда №19/20 "Тихий Дон" сообщением Ростов-на-Дону - Москва появятся высококачественные сухие вина производства донских виноделов. Заказать можно будет как красное, так и белое вино", - сообщили в ФПК. Виноградники, из которых делается это вино, располагаются в поселке Эльбузд Ростовской области. Его климат и почвы, отмечают в ФПК, хорошо подходят для выращивания винограда. "Кроме того, возможность попробовать продукцию ростовских виноделов появится и у пассажиров фирменного поезда №11/12 "Премиум" сообщением Анапа - Москва", - добавили в ФПК. Идею с вводом в меню донского вина в компании поясняют предоставлением возможности большему количеству путешественников познакомиться с отечественным виноделием и его традициями. Ранее в ФПК сообщали РИА Новости, что вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) переходят на единую винную карту и исключительно российские вина.

2025

