https://1prime.ru/20251030/vina-864052443.html
В поезда дальнего следования добавят донские вина
В поезда дальнего следования добавят донские вина - 30.10.2025, ПРАЙМ
В поезда дальнего следования добавят донские вина
Вина донских производителей добавят в меню вагонов-бистро ряда российских поездов дальнего следования: они появятся в фирменных поездах "Тихий Дон"... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T02:47+0300
2025-10-30T02:47+0300
2025-10-30T02:47+0300
бизнес
сельское хозяйство
россия
москва
ростов-на-дону
анапа
федеральная пассажирская компания
фпк
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864052443.jpg?1761781664
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вина донских производителей добавят в меню вагонов-бистро ряда российских поездов дальнего следования: они появятся в фирменных поездах "Тихий Дон" Ростов-на-Дону - Москва и "Премиум" сообщением Анапа - Москва, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"С 1 ноября 2025 года в меню вагона-бистро фирменного поезда №19/20 "Тихий Дон" сообщением Ростов-на-Дону - Москва появятся высококачественные сухие вина производства донских виноделов. Заказать можно будет как красное, так и белое вино", - сообщили в ФПК.
Виноградники, из которых делается это вино, располагаются в поселке Эльбузд Ростовской области. Его климат и почвы, отмечают в ФПК, хорошо подходят для выращивания винограда.
"Кроме того, возможность попробовать продукцию ростовских виноделов появится и у пассажиров фирменного поезда №11/12 "Премиум" сообщением Анапа - Москва", - добавили в ФПК.
Идею с вводом в меню донского вина в компании поясняют предоставлением возможности большему количеству путешественников познакомиться с отечественным виноделием и его традициями.
Ранее в ФПК сообщали РИА Новости, что вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) переходят на единую винную карту и исключительно российские вина.
москва
ростов-на-дону
анапа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сельское хозяйство, россия, москва, ростов-на-дону, анапа, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, РОСТОВ-НА-ДОНУ, АНАПА, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
В поезда дальнего следования добавят донские вина
В поездах дальнего следования появятся вина донских виноделов
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вина донских производителей добавят в меню вагонов-бистро ряда российских поездов дальнего следования: они появятся в фирменных поездах "Тихий Дон" Ростов-на-Дону - Москва и "Премиум" сообщением Анапа - Москва, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"С 1 ноября 2025 года в меню вагона-бистро фирменного поезда №19/20 "Тихий Дон" сообщением Ростов-на-Дону - Москва появятся высококачественные сухие вина производства донских виноделов. Заказать можно будет как красное, так и белое вино", - сообщили в ФПК.
Виноградники, из которых делается это вино, располагаются в поселке Эльбузд Ростовской области. Его климат и почвы, отмечают в ФПК, хорошо подходят для выращивания винограда.
"Кроме того, возможность попробовать продукцию ростовских виноделов появится и у пассажиров фирменного поезда №11/12 "Премиум" сообщением Анапа - Москва", - добавили в ФПК.
Идею с вводом в меню донского вина в компании поясняют предоставлением возможности большему количеству путешественников познакомиться с отечественным виноделием и его традициями.
Ранее в ФПК сообщали РИА Новости, что вагоны-рестораны и вагоны-бистро в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) переходят на единую винную карту и исключительно российские вина.