Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251030/vsu-864079706.html
"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске
"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске - 30.10.2025, ПРАЙМ
"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске
Утрата контроля над Красноармейском в ДНР станет значительной проблемой для ВСУ, подчеркнула обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T20:42+0300
2025-10-30T20:42+0300
спецоперация на украине
красноармейск
украина
европа
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Утрата контроля над Красноармейском в ДНР станет значительной проблемой для ВСУ, подчеркнула обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан. "Если Красноармейск падет, &lt;…&gt; это нанесет серьезный удар по надеждам Украины восстановить позиции на поле боя до зимы. &lt;…&gt; Украина оказалась в ловушке сложного уравнения", — отмечается в публикации.Автор публикации предположила, что битва за Красноармейск может стать ключевым моментом в кампании в зоне СВО. Этот город является важным логистическим центром ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским силам подойти к западным границам республики и продолжить наступление на территории Запорожской области. В среду президент Владимир Путин заявил, что подразделения противника были заблокированы в Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение относительно граждан, оказавшихся в окружении. Он поручил Министерству обороны организовать возможность для иностранных журналистов посетить районы блокировки украинских войск. Командование готово при необходимости приостановить боевые действия на пять-шесть часов, обеспечив безопасные коридоры для въезда и выезда представителей СМИ. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация в зоне спецоперации складывается в пользу российских сил: они действуют активно и ведут наступление на всех направлениях.
https://1prime.ru/20251030/putin-864076122.html
https://1prime.ru/20251030/zelenskiy-864075217.html
красноармейск
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
красноармейск, украина, европа, владимир путин, всу
Спецоперация на Украине, Красноармейск, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Путин, ВСУ
20:42 30.10.2025
 
"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске

Modern Diplomacy: потеря Красноармейска нанесет серьезный удар по украинским военным

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы в зоне СВО
Артиллеристы в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Артиллеристы в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Утрата контроля над Красноармейском в ДНР станет значительной проблемой для ВСУ, подчеркнула обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан.
"Если Красноармейск падет, <…> это нанесет серьезный удар по надеждам Украины восстановить позиции на поле боя до зимы. <…> Украина оказалась в ловушке сложного уравнения", — отмечается в публикации.
Президент Владимир Путин
"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина
17:59
Автор публикации предположила, что битва за Красноармейск может стать ключевым моментом в кампании в зоне СВО.
Этот город является важным логистическим центром ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским силам подойти к западным границам республики и продолжить наступление на территории Запорожской области.
В среду президент Владимир Путин заявил, что подразделения противника были заблокированы в Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение относительно граждан, оказавшихся в окружении. Он поручил Министерству обороны организовать возможность для иностранных журналистов посетить районы блокировки украинских войск. Командование готово при необходимости приостановить боевые действия на пять-шесть часов, обеспечив безопасные коридоры для въезда и выезда представителей СМИ.
По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация в зоне спецоперации складывается в пользу российских сил: они действуют активно и ведут наступление на всех направлениях.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Зеленскому сообщили плохие новости из-за событий на Украине
17:26
 
Спецоперация на УкраинеКрасноармейскУКРАИНАЕВРОПАВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала