"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске

"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске - 30.10.2025

"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске

Утрата контроля над Красноармейском в ДНР станет значительной проблемой для ВСУ, подчеркнула обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан. | 30.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Утрата контроля над Красноармейском в ДНР станет значительной проблемой для ВСУ, подчеркнула обозреватель Modern Diplomacy Сана Хан. "Если Красноармейск падет, <…> это нанесет серьезный удар по надеждам Украины восстановить позиции на поле боя до зимы. <…> Украина оказалась в ловушке сложного уравнения", — отмечается в публикации.Автор публикации предположила, что битва за Красноармейск может стать ключевым моментом в кампании в зоне СВО. Этот город является важным логистическим центром ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Его освобождение позволит российским силам подойти к западным границам республики и продолжить наступление на территории Запорожской области. В среду президент Владимир Путин заявил, что подразделения противника были заблокированы в Красноармейске. По его словам, политическое руководство Украины должно принять решение относительно граждан, оказавшихся в окружении. Он поручил Министерству обороны организовать возможность для иностранных журналистов посетить районы блокировки украинских войск. Командование готово при необходимости приостановить боевые действия на пять-шесть часов, обеспечив безопасные коридоры для въезда и выезда представителей СМИ. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация в зоне спецоперации складывается в пользу российских сил: они действуют активно и ведут наступление на всех направлениях.

