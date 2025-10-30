Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251030/vsu-864081702.html
В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя
В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя
Более половины погибших солдат ВСУ являются иностранными наемниками, передает китайское издание NetEase. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T22:41+0300
2025-10-30T22:41+0300
спецоперация на украине
украина
китай
афганистан
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Более половины погибших солдат ВСУ являются иностранными наемниками, передает китайское издание NetEase. "В ВСУ на каждые десять трупов приходится шесть иностранных солдат. Линия обороны Украины, выстроенная из тел, рушится, и на выжженную землю поля боя отправляют афроамериканцев и колумбийцев, чтобы те сражались насмерть", — говорится в материале. Как отмечается, западные страны давно в курсе этой проблемы, а привлечение наемников стало "стратегией на случай чрезвычайных обстоятельств". Министерство обороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские войска продолжат их ликвидацию по всей Украине. Сами наемники, приехавшие зарабатывать на войне, в интервью часто признаются, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях малы, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251030/vsu-864079706.html
https://1prime.ru/20251030/putin-864076122.html
украина
китай
афганистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0fd872cce1bb0de16945d8c68199ebb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, китай, афганистан, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, КИТАЙ, АФГАНИСТАН, ВСУ, Минобороны РФ
22:41 30.10.2025
 
В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя

NetEase: в ВСУ на каждые десять трупов приходится шесть иностранных солдат

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКаска
Каска - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Каска. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Более половины погибших солдат ВСУ являются иностранными наемниками, передает китайское издание NetEase.
ВСУ на каждые десять трупов приходится шесть иностранных солдат. Линия обороны Украины, выстроенная из тел, рушится, и на выжженную землю поля боя отправляют афроамериканцев и колумбийцев, чтобы те сражались насмерть", — говорится в материале.
Артиллеристы в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
"Серьезный удар". Запад выступил с предупреждением о Красноармейске
20:42
Как отмечается, западные страны давно в курсе этой проблемы, а привлечение наемников стало "стратегией на случай чрезвычайных обстоятельств".
Министерство обороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские войска продолжат их ликвидацию по всей Украине. Сами наемники, приехавшие зарабатывать на войне, в интервью часто признаются, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях малы, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Владимир Путин
"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина
17:59
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКИТАЙАФГАНИСТАНВСУМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала