В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя
В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя - 30.10.2025, ПРАЙМ
В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя
Более половины погибших солдат ВСУ являются иностранными наемниками, передает китайское издание NetEase. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T22:41+0300
2025-10-30T22:41+0300
2025-10-30T22:41+0300
спецоперация на украине
украина
китай
афганистан
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862575693_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_c95e865747dd1dea22b6ce04f6ae665c.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Более половины погибших солдат ВСУ являются иностранными наемниками, передает китайское издание NetEase. "В ВСУ на каждые десять трупов приходится шесть иностранных солдат. Линия обороны Украины, выстроенная из тел, рушится, и на выжженную землю поля боя отправляют афроамериканцев и колумбийцев, чтобы те сражались насмерть", — говорится в материале. Как отмечается, западные страны давно в курсе этой проблемы, а привлечение наемников стало "стратегией на случай чрезвычайных обстоятельств". Министерство обороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как "пушечное мясо", а российские войска продолжат их ликвидацию по всей Украине. Сами наемники, приехавшие зарабатывать на войне, в интервью часто признаются, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы выжить в боях малы, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
украина
китай
афганистан
В Китае внезапно высказались о положении ВСУ на поле боя
