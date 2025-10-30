https://1prime.ru/20251030/yuan-864077427.html

Рубль по итогам торгов четверга снизился по отношению к юаню

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 7 копеек, до 11,29 рубля.

