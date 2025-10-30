Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/zhile-864063479.html
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент - 30.10.2025, ПРАЙМ
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент
Вторичное жилье в крупных российских городах подорожало в октябре в среднем на 1% - до 144,6 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении "Циана". | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T11:58+0300
2025-10-30T11:58+0300
недвижимость
бизнес
владивосток
ижевск
тольятти
циан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860280900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_792965713425c923efc0637f27e3e287.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вторичное жилье в крупных российских городах подорожало в октябре в среднем на 1% - до 144,6 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении "Циана". "В октябре "квадрат" подорожал в среднем на 1% - это максимальная месячная прибавка с марта 2024 года. Цены увеличиваются на фоне роста активности. При этом на рынке сохраняются сдерживающие факторы: до комфортных условий по рыночной ипотеке еще далеко, хотя ЦБ и перешел к снижению ключевой ставки, темпы роста доходов населения замедляются", - отмечается в нем. По данным "Циана", стало больше городов, где вторичное жилье подорожало более чем на 1%, - теперь их 18 из 40 вошедших в выборку. В начале лета их было шесть, в сентябре - 12. В том числе Владивосток показал за месяц рост на 3,7%, Киров - на 2,8%, а Ижевск и Тольятти - на 2,1%. В Москве вторичное жилье в октябре подорожало на 1,2% - до 378,3 тысячи рублей за квадратный метр, Петербург - на 0,7%, до 247,6 тысячи рублей за "квадрат", говорится в сообщении. За год, как указывается в нем, вторичное жилье подорожало в среднем на 7%. Также в "Циане" ожидают, что в ближайшие месяцы вторичка будет в расти в цене на уровне инфляции (+7-9% в год).
владивосток
ижевск
тольятти
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860280900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_674656a698316e996c0fd54f0ad79dbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, владивосток, ижевск, тольятти, циан
Недвижимость, Бизнес, Владивосток, Ижевск, ТОЛЬЯТТИ, ЦИАН
11:58 30.10.2025
 
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент

Вторичное жилье в крупных городах России подорожало в октябре на один процент

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖилые дома в одном из районов Москвы
Жилые дома в одном из районов Москвы - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Жилые дома в одном из районов Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вторичное жилье в крупных российских городах подорожало в октябре в среднем на 1% - до 144,6 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении "Циана".
"В октябре "квадрат" подорожал в среднем на 1% - это максимальная месячная прибавка с марта 2024 года. Цены увеличиваются на фоне роста активности. При этом на рынке сохраняются сдерживающие факторы: до комфортных условий по рыночной ипотеке еще далеко, хотя ЦБ и перешел к снижению ключевой ставки, темпы роста доходов населения замедляются", - отмечается в нем.
По данным "Циана", стало больше городов, где вторичное жилье подорожало более чем на 1%, - теперь их 18 из 40 вошедших в выборку. В начале лета их было шесть, в сентябре - 12. В том числе Владивосток показал за месяц рост на 3,7%, Киров - на 2,8%, а Ижевск и Тольятти - на 2,1%.
В Москве вторичное жилье в октябре подорожало на 1,2% - до 378,3 тысячи рублей за квадратный метр, Петербург - на 0,7%, до 247,6 тысячи рублей за "квадрат", говорится в сообщении.
За год, как указывается в нем, вторичное жилье подорожало в среднем на 7%. Также в "Циане" ожидают, что в ближайшие месяцы вторичка будет в расти в цене на уровне инфляции (+7-9% в год).
 
НедвижимостьБизнесВладивостокИжевскТОЛЬЯТТИЦИАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала