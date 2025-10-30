https://1prime.ru/20251030/zhile-864063479.html
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент - 30.10.2025, ПРАЙМ
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент
Вторичное жилье в крупных российских городах подорожало в октябре в среднем на 1% - до 144,6 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении "Циана".
2025-10-30T11:58+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вторичное жилье в крупных российских городах подорожало в октябре в среднем на 1% - до 144,6 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении "Циана". "В октябре "квадрат" подорожал в среднем на 1% - это максимальная месячная прибавка с марта 2024 года. Цены увеличиваются на фоне роста активности. При этом на рынке сохраняются сдерживающие факторы: до комфортных условий по рыночной ипотеке еще далеко, хотя ЦБ и перешел к снижению ключевой ставки, темпы роста доходов населения замедляются", - отмечается в нем. По данным "Циана", стало больше городов, где вторичное жилье подорожало более чем на 1%, - теперь их 18 из 40 вошедших в выборку. В начале лета их было шесть, в сентябре - 12. В том числе Владивосток показал за месяц рост на 3,7%, Киров - на 2,8%, а Ижевск и Тольятти - на 2,1%. В Москве вторичное жилье в октябре подорожало на 1,2% - до 378,3 тысячи рублей за квадратный метр, Петербург - на 0,7%, до 247,6 тысячи рублей за "квадрат", говорится в сообщении. За год, как указывается в нем, вторичное жилье подорожало в среднем на 7%. Также в "Циане" ожидают, что в ближайшие месяцы вторичка будет в расти в цене на уровне инфляции (+7-9% в год).
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент
