https://1prime.ru/20251030/zhile-864063479.html

Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент

Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент - 30.10.2025, ПРАЙМ

Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент

Вторичное жилье в крупных российских городах подорожало в октябре в среднем на 1% - до 144,6 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении "Циана". | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T11:58+0300

2025-10-30T11:58+0300

2025-10-30T11:58+0300

недвижимость

бизнес

владивосток

ижевск

тольятти

циан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860280900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_792965713425c923efc0637f27e3e287.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Вторичное жилье в крупных российских городах подорожало в октябре в среднем на 1% - до 144,6 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в сообщении "Циана". "В октябре "квадрат" подорожал в среднем на 1% - это максимальная месячная прибавка с марта 2024 года. Цены увеличиваются на фоне роста активности. При этом на рынке сохраняются сдерживающие факторы: до комфортных условий по рыночной ипотеке еще далеко, хотя ЦБ и перешел к снижению ключевой ставки, темпы роста доходов населения замедляются", - отмечается в нем. По данным "Циана", стало больше городов, где вторичное жилье подорожало более чем на 1%, - теперь их 18 из 40 вошедших в выборку. В начале лета их было шесть, в сентябре - 12. В том числе Владивосток показал за месяц рост на 3,7%, Киров - на 2,8%, а Ижевск и Тольятти - на 2,1%. В Москве вторичное жилье в октябре подорожало на 1,2% - до 378,3 тысячи рублей за квадратный метр, Петербург - на 0,7%, до 247,6 тысячи рублей за "квадрат", говорится в сообщении. За год, как указывается в нем, вторичное жилье подорожало в среднем на 7%. Также в "Циане" ожидают, что в ближайшие месяцы вторичка будет в расти в цене на уровне инфляции (+7-9% в год).

владивосток

ижевск

тольятти

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, владивосток, ижевск, тольятти, циан