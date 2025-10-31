https://1prime.ru/20251031/avtoprom-864094657.html

Мантуров назвал главные задачи российского легкового автопрома

Мантуров назвал главные задачи российского легкового автопрома - 31.10.2025, ПРАЙМ

Мантуров назвал главные задачи российского легкового автопрома

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T10:44+0300

2025-10-31T10:44+0300

2025-10-31T10:44+0300

россия

промышленность

рф

денис мантуров

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/76568/74/765687473_0:108:1500:952_1920x0_80_0_0_3fd9bbbf8bf6599806c7c73fc56a2b69.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство современных легковых авто, защищенное от влияния внешних факторов, а также гарантировать гражданам наличие, доступность и разнообразие моделей. "Нам необходимо обеспечить в России производство современных легковых автомобилей, защищенное от влияния любых внешних факторов – будь то неблагоприятные условия на мировом рынке или недружественные действия других стран. Гарантировать нашим гражданам наличие автомобилей, их доступность и разнообразие. Сохранить и развивать уже имеющиеся площадки и запускать новые производства", - ответил Мантуров на вопрос о том, какие задачи видит перед собой государство для российского легкового автопрома на ближайшие пять лет. Первый вице-премьер РФ добавил, что для этого в стране уже действует целый комплекс мер, отраслевая стратегия, национальный проект по промышленному обеспечению транспортной мобильности.

https://1prime.ru/20251027/trump-863971142.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, рф, денис мантуров, авто