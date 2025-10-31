Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров назвал главные задачи российского легкового автопрома - 31.10.2025
Мантуров назвал главные задачи российского легкового автопрома
Мантуров назвал главные задачи российского легкового автопрома - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров назвал главные задачи российского легкового автопрома
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство... | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство современных легковых авто, защищенное от влияния внешних факторов, а также гарантировать гражданам наличие, доступность и разнообразие моделей. "Нам необходимо обеспечить в России производство современных легковых автомобилей, защищенное от влияния любых внешних факторов – будь то неблагоприятные условия на мировом рынке или недружественные действия других стран. Гарантировать нашим гражданам наличие автомобилей, их доступность и разнообразие. Сохранить и развивать уже имеющиеся площадки и запускать новые производства", - ответил Мантуров на вопрос о том, какие задачи видит перед собой государство для российского легкового автопрома на ближайшие пять лет. Первый вице-премьер РФ добавил, что для этого в стране уже действует целый комплекс мер, отраслевая стратегия, национальный проект по промышленному обеспечению транспортной мобильности.
10:44 31.10.2025
 
Мантуров назвал главные задачи российского легкового автопрома

Мантуров перечислил задачи для российского автопрома на ближайшие пять лет

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСборка автомобилей
Сборка автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Сборка автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что на ближайшие пять лет перед государством стоят задачи обеспечить производство современных легковых авто, защищенное от влияния внешних факторов, а также гарантировать гражданам наличие, доступность и разнообразие моделей.
"Нам необходимо обеспечить в России производство современных легковых автомобилей, защищенное от влияния любых внешних факторов – будь то неблагоприятные условия на мировом рынке или недружественные действия других стран. Гарантировать нашим гражданам наличие автомобилей, их доступность и разнообразие. Сохранить и развивать уже имеющиеся площадки и запускать новые производства", - ответил Мантуров на вопрос о том, какие задачи видит перед собой государство для российского легкового автопрома на ближайшие пять лет.
Первый вице-премьер РФ добавил, что для этого в стране уже действует целый комплекс мер, отраслевая стратегия, национальный проект по промышленному обеспечению транспортной мобильности.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Трамп рассказал, что грозило американскому автопрому без его пошлин
27 октября, 12:24
 
РОССИЯ Промышленность РФ Денис Мантуров Авто
 
 
