"АвтоВАЗ" начал сертификацию машин SKM

2025-10-31T08:15+0300

бизнес

россия

финансы

максим соколов

автоваз

авто

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сейчас сертифицирует коммерческие автомобили бренда SKM и будет искать выгодный момент для выпуска этих машин на рынок, возможно, уже в этом году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Сейчас идет сертификация продукции. Мы подтверждаем свою готовность вместе с нашими партнерами, но выпускать этот продукт будем, естественно, по мере готовности сертификации, чтобы все органы контролирующие, надзорные и, главное, мы как ответственные производители были уверены в его соответствии всем требованиям", - сказал он в кулуарах форума "Российский промышленник 2025" в ответ на вопрос РИА Новости. "Когда размещают бонды или IPO, ищут специальные моменты, когда это сделать наиболее выгодно. Так и мы будем искать этот момент. Теоретически, даже возможно в этом году", - добавил топ-менеджер "АвтоВАЗа". Соколов отметил, что рыночные условия сегодня не благоволят запуску новых проектов, но заверил, что с SKM компания "уверенно движется вперед". В марте этого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны. В июне в кулуарах ПМЭФ вице-президент компании Дмитрий Костромин заявлял, что продажи линейки этих машин начнутся осенью текущего года.

2025

