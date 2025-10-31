https://1prime.ru/20251031/avtovaz-864089397.html
"АвтоВАЗ" начал сертификацию машин SKM
31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сейчас сертифицирует коммерческие автомобили бренда SKM и будет искать выгодный момент для выпуска этих машин на рынок, возможно, уже в этом году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Сейчас идет сертификация продукции. Мы подтверждаем свою готовность вместе с нашими партнерами, но выпускать этот продукт будем, естественно, по мере готовности сертификации, чтобы все органы контролирующие, надзорные и, главное, мы как ответственные производители были уверены в его соответствии всем требованиям", - сказал он в кулуарах форума "Российский промышленник 2025" в ответ на вопрос РИА Новости. "Когда размещают бонды или IPO, ищут специальные моменты, когда это сделать наиболее выгодно. Так и мы будем искать этот момент. Теоретически, даже возможно в этом году", - добавил топ-менеджер "АвтоВАЗа". Соколов отметил, что рыночные условия сегодня не благоволят запуску новых проектов, но заверил, что с SKM компания "уверенно движется вперед". В марте этого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны. В июне в кулуарах ПМЭФ вице-президент компании Дмитрий Костромин заявлял, что продажи линейки этих машин начнутся осенью текущего года.
