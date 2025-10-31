https://1prime.ru/20251031/ekspert-864083524.html

Эксперт назвала основные торговые партнеры России на Африке

Эксперт назвала основные торговые партнеры России на Африке - 31.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала основные торговые партнеры России на Африке

Основные торговые партнеры России на африканском направлении - Египет, Алжир, Тунис и ЮАР, на долю которых приходятся около 70% товарооборота, сообщила в... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T03:01+0300

2025-10-31T03:01+0300

2025-10-31T03:01+0300

экономика

бизнес

россия

египет

алжир

тунис

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864083524.jpg?1761868912

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные торговые партнеры России на африканском направлении - Египет, Алжир, Тунис и ЮАР, на долю которых приходятся около 70% товарооборота, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "Основными торговыми партнерами России на африканском направлении являются четыре страны, на которые приходятся около 70% товарооборота. Прежде всего это Египет - наш главный партнер, доля которого колеблется от 30% до 40% в зависимости от года. Также это Алжир, Тунис и ЮАР", - сказала агентству Абрамова. Эксперт добавила, что в разные годы к четырем основным торговым партнерам присоединяются Нигерия, Сенегал, Кот-д"Ивуар и Марокко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

египет

алжир

тунис

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, египет, алжир, тунис, ран