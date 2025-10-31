https://1prime.ru/20251031/ekspert-864083524.html
Эксперт назвала основные торговые партнеры России на Африке
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные торговые партнеры России на африканском направлении - Египет, Алжир, Тунис и ЮАР, на долю которых приходятся около 70% товарооборота, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Основными торговыми партнерами России на африканском направлении являются четыре страны, на которые приходятся около 70% товарооборота. Прежде всего это Египет - наш главный партнер, доля которого колеблется от 30% до 40% в зависимости от года. Также это Алжир, Тунис и ЮАР", - сказала агентству Абрамова.
Эксперт добавила, что в разные годы к четырем основным торговым партнерам присоединяются Нигерия, Сенегал, Кот-д"Ивуар и Марокко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
