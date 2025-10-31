https://1prime.ru/20251031/ekspert-864084261.html
Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая
Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая - 31.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая
Завершения торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем по итогам их переговоров в долгосрочной перспективе не предвидится, однако шансы на более... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T03:47+0300
2025-10-31T03:47+0300
2025-10-31T03:47+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
сша
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
ниу вшэ
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864084261.jpg?1761871630
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Завершения торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем по итогам их переговоров в долгосрочной перспективе не предвидится, однако шансы на более длительный и стабильный компромисс повысились, прокомментировал РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.
Ранее в четверг глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции; также Поднебесная согласилась продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Еще стороны обсуждали вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.
"В долгосрочном плане говорить о завершении торговой войны и острого противостояния двух стран серьезных оснований пока нет. Противоречия не разрешены, но только отложены на некоторое время ... Тем не менее шансы на достижение более длительного и стабильного компромисса повысились", - считает Цыплаков.
Он обратил внимание на то, что достигнутые договоренности между Си и Трампом говорят о том, что "стороны осознают невозможность тотального экономического разрыва" между ними, и что такой разрыв привел бы к неприемлемому ущербу для каждой из стран.
Этот факт, по мнению Цыплакова, будет императивом, определяющим дальнейшие действия США и Китая. Однако эксперт все же не исключил новых обострений в будущем. "Учитывая непредсказуемость и хаотичность политики нынешней американской администрации, (обострения - ред.) наверняка, будут", - добавил он.
Что же касается краткосрочной перспективы, то в этом плане стороны сумели достигнуть компромисса, хотя он имеет временный и ограниченный характер - соглашение действует год, а значительная часть барьеров, в том числе тарифных, все же сохраняется.
По мнению Цыплакова стороны фактически подтвердили договоренности, достигнутые в ходе уже состоявшихся пяти раундов переговоров в рамках китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций. "Работа механизма консультаций будет продолжена. В моменте уровень напряженности в двусторонних отношениях Китая и США несколько спал", - заключил он.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
китай
сша
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, ниу вшэ, вшэ
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая
Профессор Цыплаков: торговой войны между США и Китаем не будет
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Завершения торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем по итогам их переговоров в долгосрочной перспективе не предвидится, однако шансы на более длительный и стабильный компромисс повысились, прокомментировал РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков.
Ранее в четверг глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%.
Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции; также Поднебесная согласилась продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Еще стороны обсуждали вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах.
"В долгосрочном плане говорить о завершении торговой войны и острого противостояния двух стран серьезных оснований пока нет. Противоречия не разрешены, но только отложены на некоторое время ... Тем не менее шансы на достижение более длительного и стабильного компромисса повысились", - считает Цыплаков.
Он обратил внимание на то, что достигнутые договоренности между Си и Трампом говорят о том, что "стороны осознают невозможность тотального экономического разрыва" между ними, и что такой разрыв привел бы к неприемлемому ущербу для каждой из стран.
Этот факт, по мнению Цыплакова, будет императивом, определяющим дальнейшие действия США и Китая. Однако эксперт все же не исключил новых обострений в будущем. "Учитывая непредсказуемость и хаотичность политики нынешней американской администрации, (обострения - ред.) наверняка, будут", - добавил он.
Что же касается краткосрочной перспективы, то в этом плане стороны сумели достигнуть компромисса, хотя он имеет временный и ограниченный характер - соглашение действует год, а значительная часть барьеров, в том числе тарифных, все же сохраняется.
По мнению Цыплакова стороны фактически подтвердили договоренности, достигнутые в ходе уже состоявшихся пяти раундов переговоров в рамках китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций. "Работа механизма консультаций будет продолжена. В моменте уровень напряженности в двусторонних отношениях Китая и США несколько спал", - заключил он.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.