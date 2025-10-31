https://1prime.ru/20251031/ekspert-864084261.html

Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая

Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая - 31.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы торговой войны США и Китая

Завершения торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем по итогам их переговоров в долгосрочной перспективе не предвидится, однако шансы на более... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T03:47+0300

2025-10-31T03:47+0300

2025-10-31T03:47+0300

экономика

мировая экономика

россия

китай

сша

кнр

дональд трамп

си цзиньпин

ниу вшэ

вшэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864084261.jpg?1761871630

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Завершения торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем по итогам их переговоров в долгосрочной перспективе не предвидится, однако шансы на более длительный и стабильный компромисс повысились, прокомментировал РИА Новости профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. Ранее в четверг глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции; также Поднебесная согласилась продолжить свободные поставки редкоземельных металлов. Еще стороны обсуждали вопрос закупки чипов и договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах. "В долгосрочном плане говорить о завершении торговой войны и острого противостояния двух стран серьезных оснований пока нет. Противоречия не разрешены, но только отложены на некоторое время ... Тем не менее шансы на достижение более длительного и стабильного компромисса повысились", - считает Цыплаков. Он обратил внимание на то, что достигнутые договоренности между Си и Трампом говорят о том, что "стороны осознают невозможность тотального экономического разрыва" между ними, и что такой разрыв привел бы к неприемлемому ущербу для каждой из стран. Этот факт, по мнению Цыплакова, будет императивом, определяющим дальнейшие действия США и Китая. Однако эксперт все же не исключил новых обострений в будущем. "Учитывая непредсказуемость и хаотичность политики нынешней американской администрации, (обострения - ред.) наверняка, будут", - добавил он. Что же касается краткосрочной перспективы, то в этом плане стороны сумели достигнуть компромисса, хотя он имеет временный и ограниченный характер - соглашение действует год, а значительная часть барьеров, в том числе тарифных, все же сохраняется. По мнению Цыплакова стороны фактически подтвердили договоренности, достигнутые в ходе уже состоявшихся пяти раундов переговоров в рамках китайско-американского механизма торгово-экономических консультаций. "Работа механизма консультаций будет продолжена. В моменте уровень напряженности в двусторонних отношениях Китая и США несколько спал", - заключил он. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. А в начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, сша, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, ниу вшэ, вшэ