Умеренный оптимизм
Умеренный оптимизм - 31.10.2025, ПРАЙМ
Умеренный оптимизм
Фондовые индексы продолжили восстанавливаться в четверг на фоне в том числе недельных данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи вырос на 1,35% до 2557,48 п., | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T09:13+0300
2025-10-31T09:13+0300
2025-10-31T09:13+0300
Фондовые индексы продолжили восстанавливаться в четверг на фоне в том числе недельных данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи вырос на 1,35% до 2557,48 п., отыграв все потери с начала недели. Индекс РТС прибавил 0,05%, повысившись до 1000,78 п. Индекс государственных облигаций RGBITR, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, повысился на 1,06% до 715,50 п.Российский рубль немного ослаб по отношению к доллару США, до 80,69 руб. за один доллар. Котировки Brent снизились на 0,37%, до 64,95 доллара за баррель, тогда как золото подорожало на 0,14%, до 4008,40 доллара за унцию.Одной из основных стала новость о продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа, чьи акции подорожали на 2,1% на фоне этих сообщений. Компания акцептовала предложение международного сырьевого трейдера Gunvor о приобретении LUKOIL International GmbH, 100-процентной дочерней компании ЛУКОЙЛа, владеющей зарубежными активами группы. Ключевые условия сделки согласованы. Балансовая стоимость всех активов LUKOIL International на конец 2023 года составляла 19,14 млрд евро. Справедливая стоимость всех зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" оценивается в диапазоне от 11,3 млрд долларов США до 12 млрд долларов. Тем не менее из-за санкций реальная стоимость сделки, вероятно, окажется ниже. Успешная продажа этих активов может значительно снизить риски, связанные с международными санкциями, упростить корпоративную структуру ЛУКОЙЛа и, как следствие, положительно сказаться на дивидендных перспективах компании, переориентировав ее на внутренние операции.31 октября в 15.00 на Московской бирже начнутся дебютные торги акциями девелопера "Глоракс" с тикером-кодом GLRX. Компания успешно завершила прием заявок в рамках IPO, зафиксировав цену на уровне 64 руб. за одну акцию. К размещению был проявлен повышенный интерес со стороны инвесторов, особенно частных, что позволило привлечь заявленный объем в размере не менее 2 млрд руб. Привлеченные средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии роста, дальнейшее развитие и снижение долговой нагрузки. Учитывая успешное закрытие книги заявок и высокий интерес инвесторов, акции "Глоракс" могут продемонстрировать позитивную динамику на старте торгов, поскольку девелоперская отрасль продолжает развиваться в ключевых регионах России.Учитывая, что эта торговая неделя будет длинной из-за дополнительного рабочего дня, а 1 ноября выйдут результаты деятельности Банка ДОМ.РФ за 9 месяцев 2025 года, а также планируется публикация резюме обсуждения ключевой ставки, на рынке можно ожидать повышенной активности и волатильности.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
Дмитрий Вишневский
Дмитрий Вишневский
Дмитрий Вишневский
