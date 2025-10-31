СМИ сообщили о дерзком шаге Литвы против России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251031/litva-864110268.html
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Государственное предприятие "Литовские железные дороги" (ЛЖД) решило прекратить транспортировку грузов компаний "Лукойл" и "Роснефть" в Калининградскую область, сообщили в компании изданию LRT. "По завершении переходного периода, выделенного для закрытия существующих контрактов, ЛЖД прекратит любые перевозки, в которых участвуют компании под санкциями США и Великобритании, такие как "Лукойл" или "Роснефть", а также связанные с ними организации", — заявили в ЛЖД. Компания уточнила, что у неё отсутствуют прямые договорные отношения с "Лукойлом" и "Роснефтью", так как их грузы проходят транзитом через Литву при помощи экспедиторских фирм. На прошлой неделе Соединенные Штаты анонсировали очередной пакет санкционных мер против России, включающий ограничения в отношении "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур. Российские представители неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве утверждали, что Запад не готов признать провал своей санкционной политики в отношении России. В то же время, в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
20:02 31.10.2025
 
В Литве заявили об остановке транзита нефти в Калининградскую область

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Флаг Литвы. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Государственное предприятие "Литовские железные дороги" (ЛЖД) решило прекратить транспортировку грузов компаний "Лукойл" и "Роснефть" в Калининградскую область, сообщили в компании изданию LRT.
"По завершении переходного периода, выделенного для закрытия существующих контрактов, ЛЖД прекратит любые перевозки, в которых участвуют компании под санкциями США и Великобритании, такие как "Лукойл" или "Роснефть", а также связанные с ними организации", — заявили в ЛЖД.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Дочка "Лукойла" попросила власти Финляндии разрешить проблемы с платежами
Вчера, 17:23
Компания уточнила, что у неё отсутствуют прямые договорные отношения с "Лукойлом" и "Роснефтью", так как их грузы проходят транзитом через Литву при помощи экспедиторских фирм.
На прошлой неделе Соединенные Штаты анонсировали очередной пакет санкционных мер против России, включающий ограничения в отношении "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур.
Российские представители неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве утверждали, что Запад не готов признать провал своей санкционной политики в отношении России. В то же время, в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Германия получила гарантийное письмо от США по дочкам "Роснефти"
29 октября, 18:08
 
РОССИЯ ЗАПАД США ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Роснефть Лукойл
 
 
