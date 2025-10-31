https://1prime.ru/20251031/litva-864110268.html

СМИ сообщили о дерзком шаге Литвы против России

СМИ сообщили о дерзком шаге Литвы против России - 31.10.2025

СМИ сообщили о дерзком шаге Литвы против России

Государственное предприятие "Литовские железные дороги" (ЛЖД) решило прекратить транспортировку грузов компаний "Лукойл" и "Роснефть" в Калининградскую область

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Государственное предприятие "Литовские железные дороги" (ЛЖД) решило прекратить транспортировку грузов компаний "Лукойл" и "Роснефть" в Калининградскую область, сообщили в компании изданию LRT. "По завершении переходного периода, выделенного для закрытия существующих контрактов, ЛЖД прекратит любые перевозки, в которых участвуют компании под санкциями США и Великобритании, такие как "Лукойл" или "Роснефть", а также связанные с ними организации", — заявили в ЛЖД. Компания уточнила, что у неё отсутствуют прямые договорные отношения с "Лукойлом" и "Роснефтью", так как их грузы проходят транзитом через Литву при помощи экспедиторских фирм. На прошлой неделе Соединенные Штаты анонсировали очередной пакет санкционных мер против России, включающий ограничения в отношении "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур. Российские представители неоднократно заявляли, что страна сможет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает наращивать. В Москве утверждали, что Запад не готов признать провал своей санкционной политики в отношении России. В то же время, в самих западных странах не раз звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.

