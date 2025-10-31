https://1prime.ru/20251031/manturov-864091152.html

Правительство не ждет резких скачков цен на авто из-за изменения утильсбора

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство не ожидает резких скачков цен на автомобили в России из-за изменения механизма расчета утильсбора с учетом объявленного переноса сроков его вступления в силу до декабря, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "В целом, не ожидаем резких ценовых скачков с учетом уже объявленного переноса сроков вступления новых правил в силу до декабря и возможности ввезти автомобили для частного пользования и пополнить складские запасы, которые он дал", - сказал Мантуров. Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохраняется для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Позднее, в октябре, глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года". После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов. Первый вице-премьер позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

