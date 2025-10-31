https://1prime.ru/20251031/manturov-864092075.html

Мантуров заявил о сохранении льготного утильсбора для 80 процентов авто

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Льготный коэффициент расчета утильсбора сохранится для машин, составляющих более 80% российского автопарка, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "При этом мы сохраняем льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд… В том числе и после вступления в силу готовящихся изменений льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил – это более 80% всего российского автопарка на текущий момент", - сказал он. Мантуров напомнил, что такой подход правительство реализует уже много лет, тем самым обеспечивая доступ к самым массовым и востребованным у граждан зарубежным моделям. Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Позднее в октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года". После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов. Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря.

