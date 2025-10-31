https://1prime.ru/20251031/manturov-864092428.html

Мантуров оценил последствия двух этапов индексаций утильсбора

2025-10-31T10:20+0300

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Драматичного роста цен на автомобили у официальных дилеров спустя два этапа индексации утильсбора не произошло, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя два этапа индексации утильсбора, прошедших в октябре прошлого года и в январе текущего года, драматичного роста цен, который прогнозировали отраслевые эксперты, не произошло", - сказал он. Он также привел обратные примеры дилеров "Рольф" и "Авилон", у которых среднее снижение цен за период 2024-2025 годов составило 4-4,7%. "Это дилеры с достаточно разнообразными портфелями брендов, реализующие модели в различных сегментах", - добавил Мантуров. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов должна будет индексироваться на 10-20%.

