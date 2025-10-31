https://1prime.ru/20251031/manturov-864092428.html
Мантуров оценил последствия двух этапов индексаций утильсбора
Мантуров оценил последствия двух этапов индексаций утильсбора - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил последствия двух этапов индексаций утильсбора
Драматичного роста цен на автомобили у официальных дилеров спустя два этапа индексации утильсбора не произошло, заявил в интервью РИА Новости первый... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T10:20+0300
2025-10-31T10:20+0300
2025-10-31T10:20+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
авилон
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/80709/84/807098426_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_d83d0e0db5e8e354411e5770cc35c404.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Драматичного роста цен на автомобили у официальных дилеров спустя два этапа индексации утильсбора не произошло, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя два этапа индексации утильсбора, прошедших в октябре прошлого года и в январе текущего года, драматичного роста цен, который прогнозировали отраслевые эксперты, не произошло", - сказал он. Он также привел обратные примеры дилеров "Рольф" и "Авилон", у которых среднее снижение цен за период 2024-2025 годов составило 4-4,7%. "Это дилеры с достаточно разнообразными портфелями брендов, реализующие модели в различных сегментах", - добавил Мантуров. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов должна будет индексироваться на 10-20%.
https://1prime.ru/20251031/manturov-864092075.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80709/84/807098426_51:0:2635:1938_1920x0_80_0_0_0861b51b165d8eabcaf8c96630ab1398.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, денис мантуров, авилон, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Авилон, Авто
Мантуров оценил последствия двух этапов индексаций утильсбора
Мантуров: драматичного роста цен после двух индексаций утильсбора не произошло
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Драматичного роста цен на автомобили у официальных дилеров спустя два этапа индексации утильсбора не произошло, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Исходя из динамики цен у официальных дилеров, спустя два этапа индексации утильсбора, прошедших в октябре прошлого года и в январе текущего года, драматичного роста цен, который прогнозировали отраслевые эксперты, не произошло", - сказал он.
Он также привел обратные примеры дилеров "Рольф" и "Авилон
", у которых среднее снижение цен за период 2024-2025 годов составило 4-4,7%. "Это дилеры с достаточно разнообразными портфелями брендов, реализующие модели в различных сегментах", - добавил Мантуров
.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы.
Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов должна будет индексироваться на 10-20%.
Мантуров заявил о сохранении льготного утильсбора для 80 процентов авто