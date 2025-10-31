https://1prime.ru/20251031/manturov-864092607.html
Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на цену российских авто
Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на цену российских авто
бизнес
россия
рф
денис мантуров
авто
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Корректировка утилизационного сбора не оказывает существенного влияния на стоимость российских автомобилей за счет предоставления отечественным производителям субсидий, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В части доступности отечественных автомобилей – мы всегда обращаем внимание, что корректировка утильсбора не оказывает существенного влияния на их стоимость, поскольку мы предоставляем нашим производителям комплекс промышленных субсидий", - сказал Мантуров. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
