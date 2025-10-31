Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на цену российских авто - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/manturov-864092607.html
Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на цену российских авто
Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на цену российских авто - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на цену российских авто
Корректировка утилизационного сбора не оказывает существенного влияния на стоимость российских автомобилей за счет предоставления отечественным производителям... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T10:27+0300
2025-10-31T10:28+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83421/10/834211085_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_7552da22d8f37cfbb85f49010457a190.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Корректировка утилизационного сбора не оказывает существенного влияния на стоимость российских автомобилей за счет предоставления отечественным производителям субсидий, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В части доступности отечественных автомобилей – мы всегда обращаем внимание, что корректировка утильсбора не оказывает существенного влияния на их стоимость, поскольку мы предоставляем нашим производителям комплекс промышленных субсидий", - сказал Мантуров. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
https://1prime.ru/20251031/manturov-864092428.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83421/10/834211085_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_7eafe9fac909c5ffc86e4146df47ef7a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, денис мантуров, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Авто
10:27 31.10.2025 (обновлено: 10:28 31.10.2025)
 
Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на цену российских авто

Мантуров: корректировка утильсбора сильно не влияет на стоимость российских авто

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПродажа автомобилей
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Продажа автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Корректировка утилизационного сбора не оказывает существенного влияния на стоимость российских автомобилей за счет предоставления отечественным производителям субсидий, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В части доступности отечественных автомобилей – мы всегда обращаем внимание, что корректировка утильсбора не оказывает существенного влияния на их стоимость, поскольку мы предоставляем нашим производителям комплекс промышленных субсидий", - сказал Мантуров.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Мантуров оценил последствия двух этапов индексаций утильсбора
10:20
 
БизнесРОССИЯРФДенис МантуровАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала