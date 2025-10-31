https://1prime.ru/20251031/manturov-864092863.html
Россия пересмотрела работу с иностранцами в автопроме
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Россия пересмотрела принципы работы с иностранцами в автопроме, поставив во главу угла собственную технологическую независимость, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы пересмотрели принципиальный подход к работе с зарубежными партнерами. Во главу угла поставлена собственная технологическая независимость", - сказал Мантуров.
