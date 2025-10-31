Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия пересмотрела работу с иностранцами в автопроме
Россия пересмотрела работу с иностранцами в автопроме
2025-10-31T10:32+0300
2025-10-31T10:32+0300
россия
бизнес
рф
денис мантуров
авто
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Россия пересмотрела принципы работы с иностранцами в автопроме, поставив во главу угла собственную технологическую независимость, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Мы пересмотрели принципиальный подход к работе с зарубежными партнерами. Во главу угла поставлена собственная технологическая независимость", - сказал Мантуров.
россия, бизнес, рф, денис мантуров, авто
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Денис Мантуров, Авто
10:32 31.10.2025
 
Россия пересмотрела работу с иностранцами в автопроме

Мантуров: Россия пересмотрела принципы работы с иностранцами в автопроме

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗавод по производству автомобилей
Завод по производству автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Россия пересмотрела принципы работы с иностранцами в автопроме, поставив во главу угла собственную технологическую независимость, заявил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы пересмотрели принципиальный подход к работе с зарубежными партнерами. Во главу угла поставлена собственная технологическая независимость", - сказал Мантуров.
Мантуров оценил влияние корректировки утильсбора на цену российских авто
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
