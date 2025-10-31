Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о льготах при покупке авто
2025-10-31
2025-10-31T10:38+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что в России продолжается реализация программ льготного лизинга и автокредитования, кроме того в текущем году вернули подпрограмму "Семейный автомобиль". "Мы продолжаем реализацию наших программ льготного автокредитования и льготного лизинга – они создают еще более выгодные условия для приобретения автомобилей российского производства… В этом году, напомню, вернули подпрограмму "Семейный автомобиль" в контур льготного автокредитования – добавили 10% скидку для семей с двумя и более детьми", - сказал Мантуров. Первый вице-премьер отметил, что в регионах Дальнего Востока подпрограмма "Семейный автомобиль" еще шире - даже с одним ребенком семья может получить скидку в 25% на автомобиль российского производства, подпадающий под необходимые условия. Кроме того, расширяется список моделей, которые по уровню локализации подходят для участия в программах. Так, со скидкой уже можно приобрести в том числе Haval M6 и Tenet T4, произведенные в Калужской области. "В плане покупки российских электромобилей и последовательных гибридов условия еще более выгодные. Скидка при покупке в кредит для таких моделей составляет 35%, ее максимальный объем – 925 тысяч рублей. Причем для всех покупателей – вне зависимости от категории заемщика", - добавил Мантуров. В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, министерство планировало выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств. А проект госбюджета на 2026-2028 годы в текущей редакции предусматривает около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга, говорил ранее в октябре замглавы Минпромторга Альберт Каримов. Программа льготного автокредитования действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости рассказал, что в России продолжается реализация программ льготного лизинга и автокредитования, кроме того в текущем году вернули подпрограмму "Семейный автомобиль".
"Мы продолжаем реализацию наших программ льготного автокредитования и льготного лизинга – они создают еще более выгодные условия для приобретения автомобилей российского производства… В этом году, напомню, вернули подпрограмму "Семейный автомобиль" в контур льготного автокредитования – добавили 10% скидку для семей с двумя и более детьми", - сказал Мантуров.
Первый вице-премьер отметил, что в регионах Дальнего Востока подпрограмма "Семейный автомобиль" еще шире - даже с одним ребенком семья может получить скидку в 25% на автомобиль российского производства, подпадающий под необходимые условия.
Кроме того, расширяется список моделей, которые по уровню локализации подходят для участия в программах. Так, со скидкой уже можно приобрести в том числе Haval M6 и Tenet T4, произведенные в Калужской области.
"В плане покупки российских электромобилей и последовательных гибридов условия еще более выгодные. Скидка при покупке в кредит для таких моделей составляет 35%, ее максимальный объем – 925 тысяч рублей. Причем для всех покупателей – вне зависимости от категории заемщика", - добавил Мантуров.
В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, министерство планировало выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств.
А проект госбюджета на 2026-2028 годы в текущей редакции предусматривает около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга, говорил ранее в октябре замглавы Минпромторга Альберт Каримов.
Программа льготного автокредитования действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
 
