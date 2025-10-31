https://1prime.ru/20251031/manturov-864093787.html

Мантуров рассказал о судьбе брошенных иностранцами автозаводах

Мантуров рассказал о судьбе брошенных иностранцами автозаводах - 31.10.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о судьбе брошенных иностранцами автозаводах

Почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T10:39+0300

2025-10-31T10:39+0300

2025-10-31T10:39+0300

бизнес

россия

калуга

калужская область

тульская область

денис мантуров

haval

volkswagen

соллерс

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Еще один из важных результатов – по статусу на сегодняшний день практически все ранее "брошенные" иностранцами площадки перезапущены, обеспечивают рабочие места… В общей сложности возобновлена полноценная работа 11 из 13 площадок, построенных под выпуск легковых автомобилей. Оставшиеся две должны быть запущены в следующем году", - сказал Мантуров. Он отметил, что автомобили, которые выпускают перезапущенные площадки, "планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши". Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen сегодня выпускаются автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда. Отдельно Мантуров выделил работу компании "Автомобильные технологии" в Калужской области, которая, помимо производства автомобилей Citroen, занимается производством одной из моделей бренда Haval. Он также отметил стабильную работу калининградского завода "Автотор" с несколькими технологическими партнерами. "Важно, что на протяжении всего этого периода исправно работает завод Haval в Тульской области. С учетом этого решения о перезапуске остальных площадок помогли нам сохранить работу примерно 30 тысячам сотрудников - высококвалифицированным отраслевым специалистам", - резюмировал Мантуров.

https://1prime.ru/20251031/manturov-864092607.html

калуга

калужская область

тульская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калуга, калужская область, тульская область, денис мантуров, haval, volkswagen, соллерс, авто