Мантуров рассказал о судьбе брошенных иностранцами автозаводах - 31.10.2025
Мантуров рассказал о судьбе брошенных иностранцами автозаводах
2025-10-31T10:39+0300
2025-10-31T10:39+0300
бизнес
россия
калуга
калужская область
тульская область
денис мантуров
haval
volkswagen
соллерс
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Еще один из важных результатов – по статусу на сегодняшний день практически все ранее "брошенные" иностранцами площадки перезапущены, обеспечивают рабочие места… В общей сложности возобновлена полноценная работа 11 из 13 площадок, построенных под выпуск легковых автомобилей. Оставшиеся две должны быть запущены в следующем году", - сказал Мантуров. Он отметил, что автомобили, которые выпускают перезапущенные площадки, "планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши". Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen сегодня выпускаются автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда. Отдельно Мантуров выделил работу компании "Автомобильные технологии" в Калужской области, которая, помимо производства автомобилей Citroen, занимается производством одной из моделей бренда Haval. Он также отметил стабильную работу калининградского завода "Автотор" с несколькими технологическими партнерами. "Важно, что на протяжении всего этого периода исправно работает завод Haval в Тульской области. С учетом этого решения о перезапуске остальных площадок помогли нам сохранить работу примерно 30 тысячам сотрудников - высококвалифицированным отраслевым специалистам", - резюмировал Мантуров.
калуга
калужская область
тульская область
Мантуров рассказал о судьбе брошенных иностранцами автозаводах

© РИА Новости . Анар Мовсумов
Сборка новых автомобилей
Сборка новых автомобилей
Сборка новых автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Почти все "брошенные" иностранцами автозаводы в России на сегодняшний день перезапущены, 11 из 13 предприятий возобновили полноценную работу, а еще два должны быть запущены в 2026 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Еще один из важных результатов – по статусу на сегодняшний день практически все ранее "брошенные" иностранцами площадки перезапущены, обеспечивают рабочие места… В общей сложности возобновлена полноценная работа 11 из 13 площадок, построенных под выпуск легковых автомобилей. Оставшиеся две должны быть запущены в следующем году", - сказал Мантуров.
Он отметил, что автомобили, которые выпускают перезапущенные площадки, "планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши".
Так, в Калуге на бывшем заводе Volkswagen сегодня выпускаются автомобили российского бренда Tenet по полному циклу, включая сварку и окраску, а "Соллерс" оперативно адаптировал освободившиеся мощности под продукцию собственного бренда.
Отдельно Мантуров выделил работу компании "Автомобильные технологии" в Калужской области, которая, помимо производства автомобилей Citroen, занимается производством одной из моделей бренда Haval. Он также отметил стабильную работу калининградского завода "Автотор" с несколькими технологическими партнерами.
"Важно, что на протяжении всего этого периода исправно работает завод Haval в Тульской области. С учетом этого решения о перезапуске остальных площадок помогли нам сохранить работу примерно 30 тысячам сотрудников - высококвалифицированным отраслевым специалистам", - резюмировал Мантуров.
 
