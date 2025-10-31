https://1prime.ru/20251031/manturov-864096025.html

Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке

Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке - 31.10.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке

Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T11:26+0300

2025-10-31T11:26+0300

2025-10-31T11:28+0300

бизнес

россия

промышленность

рф

денис мантуров

минпромторг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "За год, с учетом расширения ассортимента российских моделей, мы существенно нарастили долю новых отечественных автомобилей на рынке: по итогам 9 месяцев 2025 года она составила порядка 55% – то есть более половины от всех объемов реализации. В аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 44%", - сказал Мантуров. В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://1prime.ru/20251031/manturov-864093572.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, денис мантуров, минпромторг, авто