https://1prime.ru/20251031/manturov-864096025.html
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T11:26+0300
2025-10-31T11:26+0300
2025-10-31T11:28+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
денис мантуров
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "За год, с учетом расширения ассортимента российских моделей, мы существенно нарастили долю новых отечественных автомобилей на рынке: по итогам 9 месяцев 2025 года она составила порядка 55% – то есть более половины от всех объемов реализации. В аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 44%", - сказал Мантуров. В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
https://1prime.ru/20251031/manturov-864093572.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, рф, денис мантуров, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг, Авто
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Мантуров: доля российских авто в продажах новых машин выросла до 55 процентов