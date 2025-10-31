Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/manturov-864096025.html
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T11:26+0300
2025-10-31T11:28+0300
бизнес
россия
промышленность
рф
денис мантуров
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_0:284:3136:2048_1920x0_80_0_0_0e11aa544d255be547304035c47d0bdc.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "За год, с учетом расширения ассортимента российских моделей, мы существенно нарастили долю новых отечественных автомобилей на рынке: по итогам 9 месяцев 2025 года она составила порядка 55% – то есть более половины от всех объемов реализации. В аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 44%", - сказал Мантуров. В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251031/manturov-864093572.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83247/08/832470838_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_b2d0ac2127859e1d6d25af5667d3d511.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, рф, денис мантуров, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг, Авто
11:26 31.10.2025 (обновлено: 11:28 31.10.2025)
 
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке

Мантуров: доля российских авто в продажах новых машин выросла до 55 процентов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Автомобили в автосалоне. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Доля российских автомобилей в продажах новых машин на отечественном рынке за январь-сентябрь текущего года составила около 55%, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"За год, с учетом расширения ассортимента российских моделей, мы существенно нарастили долю новых отечественных автомобилей на рынке: по итогам 9 месяцев 2025 года она составила порядка 55% – то есть более половины от всех объемов реализации. В аналогичном периоде прошлого года эта доля составляла 44%", - сказал Мантуров.
В начале октября Минпромторг РФ сообщал, что продажи новых автомобилей отечественного производства в России по итогам сентября выросли на 5% в годовом выражении, а импортных - снизились на 38%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о льготах при покупке авто
10:38
 
БизнесРОССИЯПромышленностьРФДенис МантуровМинпромторгАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала